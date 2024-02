Diretta/ Presentazione Ferrari 2024 Formula 1 streaming video tv: comincia l’evento! (oggi 13 febbraio)

DIRETTA PRESENTAZIONE FERRARI 2024: VIA ALL’EVENTO!

Eccoci, finalmente siamo giunti al via della diretta della presentazione Ferrari 2024, che come abbiamo accennato dovrebbe essere un evento dai toni molto bassi, con una sorta di modestia a pochi giorni dall’annuncio che invece ha creato un vero e proprio terremoto mediatico nel mondo della Formula 1, cioè evidentemente l’arrivo di Lewis Hamilton a Maranello nel 2025. C’è però ancora di mezzo un anno intero e che tra l’altro si annuncia lunghissimo a causa dei ben 24 Gran Premi in calendario a cominciare dalla doppietta di inizio marzo tra il Bahrain e l’Arabia Saudita. Ricordiamo in particolare quando saranno i due appuntamenti italiani.

Trulli su Hamilton: “Non colmerà il divario della Ferrari”/ Poi si sbilancia: “bisogna essere all’altezza”

Domenica 19 maggio si tornerà ad Imola dopo la dolorosa cancellazione dell’anno scorso per l’alluvione in Emilia Romagna, mentre Monza sarà domenica 1° settembre. Speriamo che la Ferrari SF-24 possa farsi valere e quindi accendere davvero la passione dei piloti; cominceremo a capirlo nella ormai imminente sessione di tre giorni di test in Bahrain, in programma dal 21 al 23 febbraio, ma soprattutto nel successivo GP che proprio al Sakhir aprirà il nuovo Mondiale sabato 2 marzo. Oggi però è il giorno soprattutto dell’estetica e della bellezza anche se la macchina più bella è quella che vince, come ammoniva Enzo Ferrari: come sarà la nuova Ferrari SF-24? Lo sapremo tra pochissimo: via alla presentazione da Maranello! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Briatore ci crede, “Sainz sarà incavolato nero...”/ L’arrivo di Hamilton: “La Ferrari che vince è un plus"

DIRETTA PRESENTAZIONE FERRARI 2024 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta della presentazione Ferrari 2024 di Formula 1 sarà garantita tramite i canali ufficiali della scuderia di Maranello, perché si tratterà di un evento esclusivamente online, con un profilo molto basso tanto che non sarà presente nemmeno la stampa. Si tratterà quindi di una diretta streaming video della presentazione Ferrari 2024 di Formula 1, offerta naturalmente dalla scuderia di Maranello anche se sicuramente troverà spazio anche sui canali televisivi, a cominciare da Sky Sport Formula 1 con servizi ed approfondimenti.

Hamilton alla Ferrari/ Modena: “Operazione sbagliata, ecco perché” (2 febbraio 2024, esclusiva)

PRESENTAZIONE FERRARI 2024 FORMULA 1: L’ANNO SCORSO

In attesa della diretta della presentazione Ferrari 2024, possiamo ricordare che cosa aveva fatto la Rossa nella scorsa stagione, anche se il ricordo in verità non è affatto piacevole per i tifosi del Cavallino Rampante, a causa di un netto passo indietro rispetto a un 2022 che era finito male, ma aveva comunque fornito molti spunti positivi. Le classifiche ci parlano infatti di un quinto posto per Charles Leclerc con 206 punti e di un settimo a quota 200 per Carlos Sainz nel Mondiale Piloti e per la scuderia del terzo posto nel Mondiale Costruttori, nel quale la Ferrari ha raccolto in totale 406 punti, circa 150 in meno rispetto alla stagione precedente.

Le vittorie sono calate da quattro a una sola, cioè quella ottenuta da Sainz a Singapore, anche se va detto che è stata l’unica sfuggita alla Red Bull in tutta la stagione – e con appena due successi per Sergio Perez, una delle tre sfuggite a Max Verstappen. Sul giro secco i segnali sono stati migliori, con sette pole position totali, delle quali cinque con Leclerc e due con Sainz, tra l’altro sei di queste dal Belgio in poi, quindi un miglioramento nella seconda metà di stagione che però adesso andrà confermato per provare almeno ad avvicinarsi alla Red Bull. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PRESENTAZIONE FERRARI 2024 FORMULA 1: LA NUOVA ROSSA

La diretta della presentazione Ferrari 2024 sarà come sempre un appuntamento irrinunciabile per tutti i tifosi del Cavallino Rampante e per gli appassionati di Formula 1 in Italia e nel mondo. La Ferrari si presenterà alle ore 12.00 di oggi, martedì 13 febbraio: sarà quindi un mezzogiorno di fuoco per tutti coloro che amano la scuderia di Maranello e non vedono l’ora di scoprire la nuova Ferrari SF-24 (il nome è già stato annunciato) che sarà a disposizione dei piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz nel Mondiale 2024 di Formula 1, che comincerà sabato 2 marzo con il Gran Premio del Bahrain – i primi due eventi della stagione saranno infatti di sabato, anche una settimana dopo in Arabia Saudita.

Conosciamo quindi la sigla SF-24 con la quale sarà nota la macchina della Ferrari per una nuova stagione di Formula 1, che rischia di passare come una lunghissima attesa del 2025, quando a Maranello sbarcherà Lewis Hamilton per fare coppia con Charles Leclerc. Sappiamo quindi già che sarà l’ultimo anno in rosso per Carlos Sainz, ma naturalmente è lanciata la sfida alla Red Bull, per provare come minimo a ridurre un gap che nel 2023 è stato enorme. Forse da un anno all’altro non si può chiedere di più, ma la modesta consolazione di avere ottenuto a Singapore l’unica vittoria sfuggita alla Red Bull nel 2023 dovrà diventare certamente qualcosa in più per Maranello, anche se sarà difficilissimo lanciare l’assalto al titolo mondiale che per la Ferrari manca dal 2007 con Kimi Raikkonen.

DIRETTA PRESENTAZIONE FERRARI 2024: IL CONTESTO

Come abbiamo detto, si arriva alla diretta della presentazione Ferrari 2024 con la consapevolezza che quest’anno Maranello dovrà migliorare molto, dopo un 2023 letteralmente a senso unico in favore della Red Bull. Certo, i problemi sono comuni a tutte le altre scuderie, a cominciare dalla Mercedes che non ha vinto nemmeno una corsa, ma lottare per il secondo posto a distanza siderale dai dominatori incontrastati non può essere l’obiettivo della Ferrari, specie dopo che il 2022 aveva fornito segnali decisamente più incoraggianti, anche se infine l’epilogo fu lo stesso, anche a causa di qualche problema di troppo con l’affidabilità e davvero troppi errori in termini di strategia.

Nel 2022 tuttavia Carlos Sainz e soprattutto Charles Leclerc erano stati protagonisti, mentre il 2023 è stato un vero e proprio monologo di Max Verstappen, che la Ferrari deve provare come minimo a ridimensionare – anche se c’è il rischio che una vera svolta possa arrivare solamente dal 2026, con il cambio di regolamento, forse addirittura più che dal 2025, quando comunque l’arrivo di Lewis Hamilton porterà inevitabili novità. Il passato recente è stato deludente, il futuro rischia di essere ancora lontano, ma ormai il 2024 è il presente e allora godiamoci per ora il giorno del fascino e della bellezza con la diretta della presentazione Ferrari 2024…











© RIPRODUZIONE RISERVATA