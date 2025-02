DIRETTA PRESENTAZIONE FERRARI 2025: FORMULA 1, LA NUOVA ROSSA

Finalmente la diretta presentazione Ferrari 2025 ci farà compagnia: l’appuntamento è per martedì 18 febbraio, ma diciamo subito che non si tratterà di una presentazione in senso stretto, come poteva essere negli anni precedenti, quanto – almeno da quanto è trapelato – la pubblicazione di immagini e video corredate dalle dichiarazioni dei due piloti. Questo perché la FIA ha cambiato le regole del gioco, per così dire: la nuova stagione della Formula 1 avrà una presentazione integrale e generale. Anche per questo c’è stato un po’ di mistero sulla diretta presentazione Ferrari 2025, alla fine la Rossa ha comunque deciso per un proprio momento.

C’è’ grande attesa, naturalmente, come sempre succede quando si svelano le nuove vetture: in più questa può essere una grande stagione per la Ferrari, vuoi per la firma di Lewis Hamilton (ampiamente e più che giustamente discussa), vuoi perché già l’anno scorso la Rossa ha fatto vedere sensibili miglioramenti che l’hanno portata a giocarsi il Mondiale costruttori fino all’ultima gara, e in generale è sempre stata veloce e competitiva anche per le vittorie. Naturalmente ora servirà il salto di qualità: la parola è passata agli ingegneri e noi tra poco scopriremo la uova SF-25…

INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA DIRETTA PRESENTAZIONE FERRARI 2025

Non essendo un evento vero e proprio, la diretta presentazione Ferrari 2025 in tv non sarà trasmessa; tuttavia, a partire dalle ore 23:00, su Sky Sport F1 (numero 207 del satellite, per gli abbonati) andranno in onda le prime dichiarazioni dei piloti sulla nuova SF-25, con diretta streaming video disponibile grazie all’applicazione Sky Go.

DIRETTA PRESENTAZIONE FERRARI 2025: LA STAGIONE DEL RILANCIO?

Siamo vicini alla diretta presentazione Ferrari 2025: come detto la stagione promette bene, almeno sulla carta, intanto dobbiamo dire che una coppia di piloti come quella che hanno allestito a Maranello non è da tutti perché affiancare a Charles Leclerc un sette volte campione del mondo come Lewis Hamilton è un grande colpo, questo bisogna dirlo al netto di alcune teorie che sono emerse appena dopo la firma, e che riguardano le motivazioni dell’inglese e i reali motivi per cui ha lasciato la Mercedes accasandosi alla Ferrari.

Da Leclerc è atteso quel guizzo in più anche in termini di cattiveria: talento e velocità ci sono, per diventare un campione del mondo servirà altro. Ad Hamilton si può certamente insegnare ben poco: ci accodiamo però a chi sostiene che l’inglese dovrà integrarsi nel mondo rosso con la dedizione giusta, quella che per esempio ha mostrato Carlos Sainz che, ricordiamo, ha disputato un’intera stagione – o quasi – sapendo che il suo contratto non sarebbe stato rinnovato. Per il resto si tratta di aspettare: alla diretta presentazione Ferrari 2025 manca davvero poco, la Formula 1 riaprirà i suoi battenti e allora scopriremo tutto…