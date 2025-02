DIRETTA PRESENTAZIONE FORMULA 1 2025: L’EVENTO COMINCIA

Eccoci al via della storica prima volta, la diretta presentazione Formula 1 2025 ci terrà compagnia fra pochissimi minuti e sarà l’occasione perfetta per avere una panoramica generale su tutte le scuderie e i piloti che saranno protagonisti del Mondiale che prenderà poi il via con il Gran Premio d’Australia a Melbourne domenica 16 marzo prossimo. Il debuttante più atteso sarà il nostro Antonelli, ma ricordiamo anche il brasiliano Gabriel Bortoleto con la Sauber, il francese Isack Hadjar con la Racing Bulls e l’australiano figlio d’arte Jack Doohan con la Alpine, con la quale ha già corso l’ultimo Gran Premio del 2024.

La Haas invece sarà la scuderia per la prima stagione da pilota titolare per Oliver Bearman, mentre ricordiamo che Carlos Sainz è passato alla Williams dopo la fine della sua esperienza in Ferrari. Quanto al calendario, ricordiamo che il 18 maggio si correrà a Imola e il 7 settembre a Monza, ma adesso cediamo la parola alla diretta presentazione Formula 1 2025, un evento che ci incuriosisce davvero molto! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PRESENTAZIONE FORMULA 1 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE

L’appuntamento con la diretta presentazione Formula 1 2025 in tv sarà per gli abbonati sul canale tematico Sky Sport Formula 1 (numero 207) e di conseguenza in diretta streaming video con Sky Go, Now TV e skysport.it.

PRESENTAZIONE FORMULA 1 2025: UN EVENTO STORICO

Non ci sono precedenti per un evento di questo genere, cresce dunque l’attesa per la diretta presentazione Formula 1 2025 che avrà luogo alla O2 Arena di Londra alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali) di questa sera, martedì 18 febbraio. In pratica, per festeggiare i 75 anni del Mondiale di Formula 1, la FIA ha voluto un evento di presentazione generale di tutte le monoposto che saranno poi in gara quest’anno. A dire il vero poi ogni team si è organizzato per avere un piccolo momento “riservato”, ma resta il fatto che per la prima volta vedremo tutti i protagonisti riuniti in un evento di presentazione generale.

Ecco allora che sarà certamente una serata da ricordare quella in compagnia della diretta presentazione Formula 1 2025, sebbene inevitabilmente il fatto di essere tutti insieme farà sì che ogni scuderia cercherà con ancora più attenzione del solito di non svelare i propri segreti, motivo per cui di fatto dovrebbero essere soprattutto le livree ad essere svelate a livello grafico. L’evento in tutto durerà due ore, durante le quali ogni squadra avrà il proprio momento per presentare macchina (ma dovremmo meglio dire appunto livrea) e piloti, alternandosi con momenti di spettacolo e divertimento.

DIRETTA PRESENTAZIONE FORMULA 1 2025: DA HAMILTON AD ANTONELLI, I TEMI DELLA STAGIONE

Al centro dell’attenzione generale in occasione della diretta presentazione Formula 1 2025 ci sarà comunque la Ferrari, anche perché l’arrivo a Maranello di Lewis Hamilton è fatalmente la grande attrazione del Mondiale 2025. Il Cavallino Rampante ha creato una sorta di Dream Team con l’inglese e Charles Leclerc, con l’obiettivo di dare l’assalto al titolo in una stagione che si annuncia davvero incerta. Max Verstappen è il quattro volte campione del Mondo in carica, ma il calo mostrato dalla Red Bull nel corso del 2024 sicuramente non lascia tranquillo l’olandese, che avrà Liam Lawson come nuovo compagno di squadra.

La McLaren è invece il team campione del Mondo fra i Costruttori, ma adesso Lando Norris e Oscar Piastri si trovano in una posizione alla quale non erano abituati e staremo a vedere se riusciranno a vivere una stagione da protagonisti con l’obiettivo di vincere il Mondiale anche a livello individuale. Infine, il 2025 sarà speciale anche per l’Italia, perché torniamo ad avere un pilota in Formula 1 ed è un talento dal quale ci si attende molto: Andrea Kimi Antonelli debutta immediatamente in Mercedes, come erede proprio di Hamilton. Tanti occhi saranno anche su di lui nella diretta presentazione Formula 1 2025…