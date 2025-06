Diretta presentazione Gasperini Roma streaming video tv: i giallorossi presentano il nuovo allenatore martedì 17 giugno.

PRESENTAZIONE GIAN PIERO GASPERINI ROMA: ECCO IL NUOVO ALLENATORE

La diretta presentazione Gian Piero Gasperini Roma segna la giornata di martedì 17 giugno: alle ore 12:00 infatti la squadra giallorossa si raduna a Trigoria e l’occasione sarà buona per la prima conferenza stampa del nuovo allenatore, quella appunto di presentazione.

La Roma svolta: lo scorso anno, da quando Claudio Ranieri ha preso il posto di Ivan Juric, è stato interamente segnato dall’incertezza sul nome del nuovo allenatore.

A dire il vero quello di Gasperini era stato il primo emerso, ma Ranieri aveva fatto orecchie da mercante: si è poi scoperto che idealmente aveva preso in giro tutti, perché dopo una girandola di candidati più o meno credibili è arrivata la firma del piemontese di Grugliasco.

Lui pure è ad una nuova era: Gasperini riparte come nuovo allenatore della Roma dopo ben nove anni all’Atalanta, un ciclo straordinario e forse irripetibile che ha reso la Dea una potenza del calcio italiano, portandola anche a vincere una straordinaria Europa League.

La diretta presentazione Gasperini Roma parte dunque da qui: saprà il nuovo allenatore ritrovare quelle sensazioni che a Bergamo gli hanno permesso di diventare uno dei tecnici al top nel panorama nazionale e non solo? Lo scopriremo ovviamente strada facendo, intanto oggi ascolteremo le sue prime parole come nuovo allenatore dei giallorossi.

COME VEDERE LA DIRETTA PRESENTAZIONE GASPERINI ROMA IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta presentazione Gasperini Roma non ci sarà un vero appuntamento in tv o in diretta streaming video; avremo qualche incursione da parte di Sky Sport 24, canale generalista sul satellite e dunque riservato agli abbonati.

PRESENTAZIONE GASPERINI ROMA: L’ANNO ZERO DEI GIALLOROSSI

Inizia in un clima che potremmo definire di incertezza la diretta presentazione Gasperini Roma: al momento infatti il direttore sportivo Florent Ghisolfi sta continuando a lavorare in tema di calciomercato, soprattutto sul rinnovo dei contratti, ma la sua posizione è in bilico così come quella di Lorenzo Vitali che, si sostiene, sarebbe già stato sostituito da Jason Morrow. Questo però è il giorno di Gian Piero Gasperini: un anno zero per la Roma, che riparte dalle fondamenta e ha scelto un nuovo allenatore che idealmente dovrebbe guidare la squadra per un lungo ciclo, che da queste parti sperano ovviamente sia vincente.

Quello che Gasperini ha fatto con l’Atalanta lo abbiamo detto, e forse nemmeno i numeri nudi e crudi rendono giustizia al suo lavoro con la Dea; naturalmente la Roma giallorossa è una piazza ben diversa e le esigenze e le aspettative sono da subito ben diverse rispetto a quelle che il tecnico aveva trovato al suo arrivo a Bergamo. Prevedibilmente non ci sarà tutto il tempo di aspettare che il suo progetto prenda forma, in realtà il popolo giallorosso dovrebbe proprio garantirgli la tranquillità, almeno inizialmente, di sviluppare le sue idee e inculcarle nei giocatori, detto che poi la rosa della Roma attualmente è in divenire e non sappiamo ancora quali saranno i calciatori sotto la guida del nuovo allenatore. Intanto però siamo davvero curiosi di ascoltare le prime parole di Gasperini nella presentazione.