Diretta presentazione Gattuso Italia streaming video Rai 2: orario dell’evento a Coverciano, parla il nuovo allenatore (oggi 19 giugno 2025)

DIRETTA PRESENTAZIONE GENNARO GATTUSO ITALIA: L’EVENTO INIZIA

Eccoci alla diretta presentazione Gattuso Italia, la Nazionale quindi avrà un nuovo allenatore. Negli ultimi anni il ruolo di c.t. azzurro è stato molto instabile, tanto che siamo arrivati a ben sei dopo Cesare Prandelli, l’ultimo ad avere guidato l’Italia a un Mondiale. Non sono mancate soddisfazioni, in particolare ovviamente l’Europeo vinto con Roberto Mancini, ma pesano come macigni le due mancate partecipazioni consecutive ai Mondiali.

Il debutto di Gennaro Gattuso sarà fissato per il 5 settembre prossimo a Bergamo in occasione di Italia Estonia, partita che sarà valida proprio per le qualificazioni mondiali, mentre tre giorni più tardi giocheremo contro Israele e il ritorno contro la Norvegia sarà all’ultima giornata, il 16 novembre. Saranno mesi intensi, Gennaro Gattuso potrebbe essere colui che ci riporterà finalmente ai Mondiali ma deve evitare di firmare il terzo flop consecutivo. Adesso però seguiamo la diretta presentazione Gattuso Italia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PRESENTAZIONE GENNARO GATTUSO ITALIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta presentazione Gattuso Italia in tv sarà coperta in particolare da Rai 2, quindi con diretta streaming video tramite sito o app di Rai Play.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA PRESENTAZIONE GATTUSO ITALIA RAIPLAY

DIRETTA PRESENTAZIONE GENNARO GATTUSO ITALIA: ECCO IL NUOVO ALLENATORE

La diretta presentazione Gattuso Italia alle ore 11.00 di questa mattina, giovedì 19 giugno 2025, avrà luogo a Coverciano e sarà la prima occasione per sentire le parole di Gennaro Gattuso come nuovo allenatore dell’Italia, perché sarà naturalmente la conferenza stampa di presentazione del nuovo c.t. della nostra Nazionale.

Al fianco di Gennaro Gattuso ci saranno il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, e un altro campione del Mondo di Germania 2006, cioè Gigi Buffon, che adesso riveste il ruolo di capo delegazione della Nazionale. Ci affidiamo quindi ai nostri campioni del Mondo con l’obiettivo quanto meno di tornare ai Mondiali.

Purtroppo l’esperienza di Luciano Spalletti è andata male: un Europeo pessimo, una Nations League senza squilli ed infine la sconfitta per 3-0 in Norvegia che ha messo immediatamente in salita la strada verso i Mondiali 2026, da cui la decisione di affidare l’Italia a un nuovo allenatore.

La scelta dell’erede è stata in verità abbastanza complicata: Gennaro Gattuso è consapevole che non era lui la prima scelta della Federazione, però alla fine questo grande onore e onere gli è stato affidato e sicuramente anche questo è un tema che sarà toccato nella diretta presentazione Gattuso Italia…

DIRETTA PRESENTAZIONE GENNARO GATTUSO ITALIA: LA GRANDE OCCASIONE DEL NUOVO C.T.

Sicuramente un altro tema significativo nella diretta presentazione Gattuso Italia sarà la grande occasione affidata al nuovo c.t. della nostra Nazionale, per il quale da allenatore la carriera non è mai decollata del tutto, pur essendo passata anche da Milan e Napoli, vincendo anche la Coppa Italia nel 2020 alla guida dei partenopei, ma senza mai entrare fra le prime quattro in campionato. Gennaro Gattuso aveva quindi iniziato a girare all’estero, esperienze internazionali che ora potrebbero essergli utili.

Con il Valencia in Spagna, con l’Olympique Marsiglia in Francia e con l’Hajduk Spalato in Croazia, dopo avere già allenato in precedenza gli svizzeri del Sion e i greci dell’Ofi Creta, oltre al Palermo e il Pisa, con il quale nel 2016 ottenne la promozione dalla Serie C alla Serie B, l’altra grande soddisfazione della carriera in panchina. La Nazionale potrebbe cambiargli la vita, quali saranno le parole di Rino nella diretta presentazione Gattuso Italia?