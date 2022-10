Diretta presentazione Giro d’Italia 2023/ Streaming video Rai: tappe e percorso

DIRETTA PRESENTAZIONE GIRO D’ITALIA 2023: PROTAGONISTI E PERCORSO COMPLETO

Momento speciale per tutti gli appassionati di ciclismo, oggi lunedì 17 ottobre la diretta della presentazione del Giro d’Italia 2023 svelerà il percorso completo dell’edizione numero 106 della Corsa Rosa e quindi tutte le tappe. Dopo che per il Giro d’Italia del 2021 la presentazione era slittata fino a febbraio dello stesso anno per tutte le difficoltà legate alla pandemia di Covid che nel 2020 aveva fatto slittare il Giro stesso ad ottobre e dopo che nel 2022 non ci fu un vero e proprio evento di presentazione ma il percorso del Giro d’Italia fu rivelato “a pezzi”, si torna finalmente alla normalità e la presentazione del Giro d’Italia 2023 ha luogo già nell’autunno precedente, dando a corridori e squadre tutto il tempo per analizzare le caratteristiche e compiere le loro scelte.

Diretta Giro donne 2022/ Chiara Consonni vince la 10^ tappa, Van Vleuten rosa!

Qualcosa naturalmente sappiamo già: non serve aspettare la presentazione per le date del Giro d’Italia 2023, che comincerà sabato 6 maggio per terminare domenica 28 maggio. Inoltre è stata già presentata la Grande Partenza, che avrà luogo dall’Abruzzo con una cronometro individuale e altre tappe che coinvolgeranno il territorio regionale, omaggio una terra da sempre molto legata al ciclismo e indirettamente pure al detentore del Giro d’Italia, l’australiano Jai Hindley, che infatti quando correva nelle categorie giovanili ha vissuto proprio in Abruzzo. Sarà anche il primo Giro d’Italia dopo il ritiro di Vincenzo Nibali, un’assenza che peserà moltissimo ma non intaccherà il fascino della Corsa Rosa. Per ora l’appuntamento è fissato alle ore 17.30 di oggi pomeriggio a Milano, presso il Teatro Lirico Giorgio Gaber, ma ora approfondiamo ciò che possiamo già dire in vista della diretta della presentazione del Giro d’Italia 2023.

Diretta/ Giro Donne 2022: Faulkner ha vinto la 9^ tappa, Van Vleuten maglia rosa!

DIRETTA PRESENTAZIONE GIRO D’ITALIA 2023 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La presentazione del Giro d’Italia 2023 in diretta tv sarà visibile in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58) oggi pomeriggio dalle ore 17.15 e fino alle 18.30, dunque sarà disponibile gratuitamente per tutti anche in diretta streaming video tramite il sito e l’app di Rai Play. Inoltre, tutte le informazioni e il percorso saranno naturalmente pubblicate anche sul sito Internet e sui profili social ufficiali del Giro d’Italia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DELLA PRESENTAZIONE DEL GIRO D’ITALIA 2023

CLASSIFICA GIRO D'ITALIA 2022/ Jai Hindley vincitore: è lui la maglia rosa a Verona!

PRESENTAZIONE GIRO D’ITALIA 2023 IN DIRETTA: GRANDE PARTENZA IN ABRUZZO

Nel giorno della diretta della presentazione del Giro d’Italia 2023, possiamo allora fare il punto su tutto ciò che già sappiamo della prossima Corsa Rosa: sabato 6 maggio la prima tappa sarà una cronometro individuale di 18.4 km sulla Costa dei Trabocchi, da Fossacesia Marina ad Ortona, per valorizzare le bellezze di un meraviglioso angolo della nostra Italia e anche la mobilità sostenibile e attenta alla sicurezza, perché questa cronometro si svolgerà quasi interamente sulla pista ciclabile. In palio ci sarà la prima maglia rosa e naturalmente speriamo che ci sia Filippo Ganna tra i partecipanti, per provare il tris di vittorie alla prima tappa del Giro d’Italia dopo Palermo 2020 e Torino 2021.

Domenica 7 maggio 2023, anche la seconda tappa del Giro d’Italia sarà interamente abruzzese e dovrebbe essere adatta ai velocisti: la Teramo-San Salvo misurerà ben 204 km ma sarà quasi completamente pianeggiante e la volata di gruppo dovrebbe essere certa. La terza tappa partirà da Vasto lunedì 8 maggio, ma lascerà l’Abruzzo in direzione Sud; tuttavia, non sarà la fine del Giro d’Italia 2023 sulle strade abruzzesi, anzi il piatto forte sarà venerdì 12 maggio con la settima tappa che rientrerà nella regione con l’arrivo in salita sul sul Gran Sasso d’Italia a Campo Imperatore. Per tutto il resto, sono circolate molte ipotesi, ad esempio è praticamente certo che il Friuli Venezia Giulia abbia un ruolo molto importante nel finale del percorso, ma scopriremo tutto oggi con la diretta della presentazione del Giro d’Italia 2023.











© RIPRODUZIONE RISERVATA