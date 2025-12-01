Diretta presentazione Giro d’Italia 2026 streaming video tv: scopriamo le 21 tappe e il percorso della prossima Corsa Rosa (oggi lunedì 1° dicembre 2025)

DIRETTA PRESENTAZIONE GIRO D’ITALIA 2026: INIZIA L’EVENTO

Eccoci all’inizio della diretta presentazione Giro d’Italia 2026, abbiamo già accennato tutto quello che si può dire al momento su tappe e percorso per la prossima edizione e allora adesso torniamo con la memoria alla scorsa primavera. Abbiamo naturalmente ricordato il trionfo di Simon Yates grazie al capolavoro sul Colle delle Finestre, che ha consentito al britannico di scavalcare Isaac Del Toro e Richard Carapaz, saliti sul podio di Roma ai fianchi del vincitore.

Per l’Italia, parlando della classifica generale, ci furono il quinto posto di Damiano Caruso e il sesto di Giulio Pellizzari, mentre Lorenzo Fortunato conquistò la maglia azzurra dei GPM. Il miglior giovane fu ovviamente Del Toro, mentre Mads Pedersen si prese la maglia ciclamino della classifica a punti e vinse anche quattro tappe, il migliore da questo punto di vista. Adesso però è davvero il momento di cedere il passo alla diretta presentazione Giro d’Italia 2026, non vediamo l’ora di scoprire tutti i dettagli del percorso dell’edizione numero 109! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PRESENTAZIONE GIRO D’ITALIA 2026 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta presentazione Giro d’Italia 2026 in tv sarà più correttamente una diretta streaming video, riservata agli abbonati su Discovery + ma disponibile anche a tutti tramite il sito e tutti i vari profili e canali social e YouTube ufficiali del Giro d’Italia.

DIRETTA PRESENTAZIONE GIRO D’ITALIA 2026 YOUTUBE

SCOPRIAMO LE 21 TAPPE E IL PERCORSO

Non sarebbe di certo questo il periodo adatto al ciclismo (almeno su strada), ma oggi lunedì 1° dicembre 2025 la diretta presentazione Giro d’Italia 2026 attirerà l’attenzione di tifosi, appassionati e addetti ai lavori, perché è sempre emozionante l’evento nel quale RCS Sport svela le 21 tappe e quindi il percorso completo della prossima edizione della Corsa Rosa.

Ricordiamo allora innanzitutto che l’appuntamento sarà alla Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, dove la diretta presentazione Giro d’Italia 2026 prenderà il via alle ore 15.30 di oggi pomeriggio e comprenderà la presentazione del percorso anche del Giro d’Italia Women, vinto nelle sue ultime due edizioni da Elisa Longo Borghini.

In campo maschile arriviamo invece dal successo di Simon Yates, che aveva firmato un clamoroso ribaltone ai danni di Isaac Del Toro lungo le rampe del Colle delle Finestre e nella successiva discesa verso il Sestriere, una di quelle imprese che scrivono la storia leggendaria del Giro d’Italia, a maggior ragione se l’autore è colui che invece nel 2018 era crollato sulla stessa salita sotto i colpi di Chris Froome.

Apprezziamo l’anticipo nella data di questa presentazione del Giro d’Italia 2026, perché per la scorsa edizione si arrivò addirittura alla metà di gennaio, davvero tardi considerando tutto l’enorme lavoro che c’è dietro la preparazione di un grande giro, anche per le squadre e i corridori che devono stabilire i propri programmi stagionali. Adesso però mettiamo in evidenza quello che sappiamo già…

DIRETTA PRESENTAZIONE GIRO D’ITALIA 2026: CHE COSA SAPPIAMO GIÀ?

In attesa della diretta presentazione Giro d’Italia 2026 possiamo già dire qualcosa: ad esempio, le date, con la prima tappa che avrà luogo venerdì 8 maggio e la chiusura che sarà invece domenica 31 maggio. La partenza al venerdì è chiaro segnale dell’ufficialità di una nuova Grande Partenza dall’estero per il Giro d’Italia 2026, di nuovo dall’Europa dell’Est perché l’anno prossimo ci attendono tre tappe in Bulgaria dopo il via dell’edizione 2025 con tre tappe invece in Albania. Ci sono poi le varie anticipazioni sul resto del percorso, anche se naturalmente solo oggi avremo tutte le certezze, a cominciare dalla “ripartenza” che dovrebbe avere luogo dalla Calabria.

Il primo grande arrivo in salita dovrebbe essere sul Blockhaus, quindi in Abruzzo, mentre la cronometro più significativa (e forse anche unica) dovrebbe essere in Toscana, con Viareggio e Massa candidate forti. La prima tappa alpina dovrebbe essere in Valle d’Aosta, ci attendiamo poi uno sconfinamento in Svizzera e le ultime tappe decisive fra Veneto e Friuli Venezia Giulia, probabilmente con Piancavallo come giudice ultimo della Corsa Rosa. Dovrebbero esserci arrivi a Napoli e Milano, ma l’ultima tappa sarà quasi certamente a Roma, consolidando la tradizione degli ultimi anni. Fin qui le ipotesi, anche molto attendibili, ma tutta la verità su tappe e percorso sarà svelata oggi con la diretta presentazione Giro d’Italia 2026…