Diretta Presentazione Haas 2021 Formula 1/ Streaming video tv, attesa per la VF21!

PRESENTAZIONE HAAS 2021 FORMULA 1: LA VETTURA DI SCHUMACHER E MAZEPIN

Si accenderà oggi, giovedi 4 marzo 2021 attorno alle ore 9.00 secondo il fuso orario italiano, la diretta della presentazione della Haas 2021 per la prossima stagione della formula 1. A pochi giorni dai primi test ufficiali del prossimo campionato del mondo, ecco che si alzano i veli anche sul nuovo gioiello della scuderia americana, l’ottava di fila a presentarsi ufficialmente. L’evento, che chiaramente sarà solo online, è dei più attesi: non solo siamo impazienti di scoprire la VF21, ma pure di ascoltare le prime parole dei due piloti, Mick Schumacher e Nikita Mazepin, che ci faranno emozionare nel prossimo campionato del mondo della Formula 1. Gli appassionati sono giustamente impazienti di ammirare la nuova line ups del team americano: salutati Grosjean e Magnussen, la scuderia ha deciso di puntare tutto sui giovani talenti della formula cadetta, puntando su nomi di gran prestigio, che promettono di riscattare un 2020 non proprio eccezionale per la Haas.

DIRETTA PRESENTAZIONE HAAS 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

Ricordiamo a tutti che la diretta tv della presentazione della Haas 2021 non sarà disponibile sui canali della nostra televisione; come per le altre scuderie potrete tuttavia rivolgervi agli account ufficiali che lo stesso team americano mette a disposizione sui social network. Salvo variazioni dell’ultima ora, sarà in particolare sulle pagine di Facebook e Twitter che, in maniera libera e gratuita, potrete assistere a questo evento in diretta streaming video, dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone.

DIRETTA PRESENTAZIONE HAAS 2021: ATTESA PER LA VF21

Siamo dunque davvero impazienti di dare il via alla diretta della presentazione dell’Haas per la prossima stagione della Formula 1, anche se chiaramente, visto il blocco allo sviluppo imposto dalla Fia, non ci attendiamo grandissime novità tecniche per la VF21. E se chiaramente dovremo ancora attendere i primi test della F1 in Bahrain per verificare tutte le potenzialità dell’ultimo gioiello del team a stelle e strisce, pure siamo davvero curiosi i scoprire i primi dettagli della vettura di Mazepin e Mick Schumacher, come soprattutto di udire le prime parole dei due piloti. Come abbiamo detto prima, la Haas quest’anno ha deciso di puntare tutto su i giovani talenti, per una stagione da vera mina vagante nel Mondiale di Formula 1. Ecco allora Mick Schumacher, campione del mondo della Formula 2 2020 e figlio del campionissimo Michael, come pure Nikita Mazepin, classe 1992 ex collaudatore di Force India e Racing point, che pure a dicembre aveva rischiato di perdere il sedile in seguito alla pubblicazione sui propri social di un video in cui aveva cercato di palpeggiare una ragazza, che aveva fatto infuriare l’opinione pubblica. Il russo in seguito si era scusato, anche col team che ha deciso comunque di riconfermarlo. Vedremo che cosa i due saranno in grado di fare in pista.



