Diretta presentazione Luka Modric Milan streaming video tv: la conferenza stampa, ecco le prime parole del croato in rossonero (oggi 4 agosto 2025)

DIRETTA PRESENTAZIONE LUKA MODRIC MILAN: LE PAROLE DEL CROATO

La diretta presentazione Luka Modric Milan è cominciata e il centrocampista croato ha innanzitutto voluto dire di avere lavorato anche nelle vacanze “per arrivare nella migliore condizione atletica possibile”, facendo i complimenti ai nuovi compagni per le belle amichevoli giocate contro Arsenal e Liverpool. A 40 anni c’è ancora modo di emozionarsi, per l’addio al Real Madrid ma anche perché “sono cresciuto guardando il calcio italiano, il Milan era la mia squadra preferita in Italia: c’era il mio idolo Boban che ha fatto benissimo qua. Ho avuto sempre un affetto particolare per i colori rossoneri”. L’obiettivo è alto: “Non bisogna accontentarsi di una stagione mediocre o di qualificarci alla Champions”. Tuttavia serve umiltà perché “bisogna lavorare sodo per riportare la squadra ad alti livelli” e lottare per vincere trofei.

Luka Modric porterà la sua esperienza: “So che ci sono tantissime aspettative su di me ma sono pronto a questa sfida”. L’organizzazione tattica è il valore aggiunto della Serie A rispetto alla Liga e il croato conosce benissimo molti nomi legati al Milan, da Boban ad Ancelotti: “Il Milan è un grande club, molto importante e con una grande tifoseria. Ma quando ti parlano così di un club hai una percezione anche migliore. L’ultima volta che sono venuto qui è stata impressionante l’organizzazione e l’accoglienza”. Quanto a Max Allegri, che ha battuto in una finale di Champions League, “è tra i migliori al mondo, un vincente. Non vedo l’ora di scoprire come mi vede in campo in questa squadra”.

Luka Modric sa che questa potrebbe essere la sua ultima last dance e che l’ obiettivo “è chiaramente di disputare il Mondiale l’anno prossimo, ma prima di tutto bisogna qualificarsi. Ma non guardo troppo avanti, l’importante è vivere il presente e fare le cose bene”. Il viaggio di Tare in Croazia è stato decisivo per la scelta: “Quando arriva qualcuno che vuole acquistarti è importante che ti spieghino il progetto”. Il croato naturalmente vuole “dettare i tempi per far sì che la squadra giri bene”, ma con la consapevolezza che “non esiste nessuno al di sopra della squadra”.

Nella diretta presentazione Luka Modric Milan si è parlato anche del deludente piazzamento in classifica della scorsa stagione, ma il croato ha dichiarato di avere sensazioni positive: “È chiaro che la stagione scorsa non è andata bene, la squadra ha finito all’ottavo posto. Ma bisogna imparare da queste esperienze. Se il Milan riesce a giocare come ha giocato l’anno scorso contro di noi al Bernabeu, non so che problema ci sia stato per non giocare sempre così, allora il livello è molto alto: bisogna lavorare per far sì che il livello sia quello”.

Il croato vorrà dare al club “la mia umiltà, la mia etica del lavoro, la mia semplicità. Il fatto di essere semplicemente Luka Modric. Non mi vedo come qualcuno di speciale, sono un ragazzo normale a cui piace giocare a pallone e ho la fortuna di poter giocare al Milan. Non si fa la differenza da soli, bisogna creare una squadra all’interno della quale i singoli possono rendere al massimo”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VIA ALL’EVENTO

Eccoci pronti a seguire la conferenza stampa per la diretta presentazione Luka Modric Milan, ricordiamo che il centrocampista croato ha firmato un contratto di una stagione con opzione per la successiva, perché giustamente alle soglie dei 40 anni è meglio fare accordi che non siano molto lunghi. La Serie A accoglie un calciatore che in carriera è stato Pallone d’Oro per la prima volta da Cristiano Ronaldo, per il Milan sarà un modo per tuffarsi nel glorioso passato, quando calciatori rossoneri hanno vinto per ben otto volte il prestigioso trofeo, anche se ovviamente parliamo di calciatori che abbiano conquistato il Pallone d’Oro mentre giocavano con il Milan – l’ultimo a riuscirci fu Kakà nel 2007.

Per Luka Modric il trionfo risale al 2018, anno della finale mondiale con la Croazia oltre che di una delle ben sei Coppe dei Campioni vinte con il Real Madrid: l’iniezione di carisma ed esperienza oltre che di qualità tecnica è clamorosamente evidente ed è uno dei motivi per i quali attendiamo con piacere la diretta presentazione Luka Modric Milan… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PRESENTAZIONE LUKA MODRIC MILAN IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

L’appuntamento ufficiale con la diretta presentazione Luka Modric Milan dovrebbe essere sul canale YouTube e sulla app del club rossonero, quindi sarà una diretta streaming video per seguire la conferenza stampa di oggi pomeriggio.

OGGI LA CONFERENZA STAMPA

Oggi, lunedì 4 agosto 20235, è il giorno della diretta presentazione Luka Modric Milan: il momento principale sarà alle ore 17.00 con la conferenza stampa a Casa Milan, che sarà poi seguita, indicativamente alle ore 18.30, dall’incontro con i tifosi, che potranno vedere il croato nello store di via Dante, nel cuore di Milano.

La lunghissima avventura di Luka Modric con il Real Madrid è finita con le semifinali del Mondiale per Club, motivo per cui poi le vacanze del centrocampista croato si sono prolungate fino ai primi giorni del mese d’agosto, ma finalmente adesso è giunto il momento di ammirare il Pallone d’Oro 2018 in rossonero.

L’attesa è molto alta per le parole che verranno pronunciate nel corso della diretta presentazione Luka Modric Milan, ma naturalmente soprattutto per l’impatto che il campione croato potrà avere sul centrocampo del Milan, che deve rilanciarsi dopo il pessimo campionato scorso e ha scelto nomi di alto livello come Max Allegri in panchina e naturalmente Modric in cabina di regia.

Dobbiamo tenere presente che Luka Modric compirà 40 anni il 9 settembre, però le sue qualità tecniche restano sopraffine e in un Milan che giocherà una sola volta alla settimana ovviamente sarà un innesto che potrà far lievitare il livello di gioco dell’intera squadra. Non sarà un acquisto di prospettiva ma – scusate il gioco di parole – le prospettive per il Milan si annunciano intriganti…

DIRETTA PRESENTAZIONE LUKA MODRIC MILAN: LA CARRIERA DELLA STELLA CROATA

Verso la diretta presentazione Luka Modric Milan dobbiamo aggiungere che il centrocampista croato non ha certamente bisogno di presentazioni, ma si può naturalmente aggiungere qualcosa sulla sua ormai lunghissima e gloriosa carriera, cominciata in patria con la Dinamo Zagabria e che poi ha vissuto due tappe fondamentali, cioè i quattro anni in Inghilterra con il Tottenham dal 2008 al 2012 e in seguito naturalmente le ben 13 stagioni con la maglia del Real Madrid, dal 2012 fino a un mese fa, per un totale di 597 presenze e 43 gol segnati in partite ufficiali con i Blancos di Spagna.

Nel suo palmares personale spiccano quattro Liga, sei Champions League, cinque Supercoppe Europee, altrettanti Mondiali per Club e una Coppa Intercontinentale, Luka Modric quindi vanta una sola Coppa dei Campioni in meno rispetto al Milan, pur secondo nell’albo d’oro del torneo. Con la Croazia ecco 188 presenze (il calciatore più presente di sempre) e 28 gol, con la finale ai Mondiali 2018 e la semifinale del 2022 come risultati più alti per il simbolo della generazione d’oro croata, che nel 2018 si prese il Pallone d’Oro spezzano il duopolio di Messi e CR7. Non serve aggiungere altro in avvicinamento alla la diretta presentazione Luka Modric Milan…