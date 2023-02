Diretta presentazione Mercedes 2023 Formula 1/ Streaming video tv: la nuova W14

DIRETTA PRESENTAZIONE MERCEDES 2023: L’ULTIMA BIG SI SVELA…

La diretta della presentazione Mercedes 2023 è l’ultimo appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di Formula 1, perché manca ormai solo la scuderia di Stoccarda tra le big che devono svelare la nuova monoposto per il Mondiale 2023 di Formula 1, che comincerà domenica 5 marzo con il Gran Premio del Bahrain. Manca poco ormai, ancora meno manca ai test della settimana precedente, quindi giustamente oggi sarà il momento per togliere i veli anche dalla nuova Mercedes W14, questa la sigla della vettura che sarà guidata naturalmente da Lewis Hamilton e George Russell.

DIRETTA/ Presentazione Ferrari 2023 Formula 1: video, ecco la nuova SF-23!

Inutile girarci attorno: la Mercedes è stata la delusione del 2022, perché con i nuovi regolamenti Stoccarda è passata da essere la prima forza del Circus ad essere solamente la terza, alle spalle anche della Ferrari oltre che della Red Bull, che già nel 2021 aveva tolto con Max Verstappen il Mondiale Piloti a Lewis Hamilton e nel 2022 si è presa anche il titolo dei Costruttori, che la Mercedes aveva vinto addirittura per otto anni consecutivi. L’appuntamento sarà dunque alle ore 10.15 italiane (le 9.15 locali) con la diretta della presentazione Mercedes 2023 di Formula 1 dal circuito di Silverstone, ambientazione sicuramente affascinante per questo evento.

DIRETTA FORMULA 1/ Verstappen ha vinto il Gp di Abu Dhabi! Secondo posto per Leclerc!

PRESENTAZIONE MERCEDES 2023 STREAMING VIDEOE DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv della presentazione Mercedes 2023 di Formula 1 non sarà garantita, anche se possiamo immaginare che Sky Sport, ormai da un decennio “casa” televisiva della Formula 1, darà risalto all’evento nei propri notiziari. Il riferimento principale sarà quindi per la diretta streaming video della presentazione Mercedes 2023 di Formula 1, naturalmente offerta dalla scuderia di Stoccarda tramite i suoi canali ufficiali sui social e Youtube.

DIRETTA PRESENTAZIONE MERCEDES 2023: IL CONTESTO

Come abbiamo detto, si arriva alla diretta della presentazione Mercedes 2023 con il desiderio di riscatto che anima tutta la scuderia di Stoccarda, a cominciare dal team principal Toto Wolff e naturalmente da Lewis Hamilton, per il quale il 2022 è stato ancora più difficile perché ha pure perso il confronto interno con il compagno di squadra George Russell, un grande talento in rampa di lancio che è riuscito a fare ciò che non accadeva dal 2016, quando Nico Rosberg strappò il titolo a Hamilton nel pieno del dominio Mercedes.

Diretta Formula 1/ Qualifiche Gp Abu Dhabi 2022: pole position per Verstappen!

La scuderia allora dovrà gestire anche il duello interno: George Russell ha ottenuto una pole position in Ungheria e una vittoria in Brasile, mentre Lewis Hamilton è rimasto a secco in entrambe le voci per la prima volta nella sua gloriosa carriera, oltre ad essere arrivato alle spalle del compagno di squadra nella classifica del Mondiale Piloti. Il duello interno però al momento è l’ultima preoccupazione per la Mercedes, che naturalmente vuole innanzitutto tornare ad essere la scuderia di riferimento. I test cominceranno a dirci se la W14 sarà competitiva, ma oggi sarà il giorno del fascino e della bellezza con la diretta della presentazione Mercedes 2023…

© RIPRODUZIONE RISERVATA