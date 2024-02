Diretta presentazione Mercedes 2024 Formula 1/ Streaming video tv: ecco la W15 (oggi 14 febbraio)

PRESENTAZIONE MERCEDES 2024: COME SARÀ LA NUOVA MERCEDES W15?

La diretta della presentazione Mercedes 2024 sarà per così dire il secondo atto del tris degli eventi più attesi di queste settimane per tutti i tifosi e gli appassionati di Formula 1 nel mondo, dopo la Ferrari di ieri e in attesa della Red Bull, che si svelerà domani. La Mercedes si presenterà alle ore 11.15 italiane di stamattina, mercoledì 14 febbraio: sarà quindi un giorno degli innamorati dedicato dalla Casa di Stoccarda a tutti i suoi tifosi, a dire il vero sicuramente turbati perché alla fine di questa stagione finirà un legame che sembrava indissolubile, quello tra la scuderia anglo-tedesca e il sette volte campione del Mondo Lewis Hamilton.

La nuova Mercedes W15 (il nome è già stato annunciato) sarà quindi l’ultima Freccia d’Argento di Hamilton e chissà se all’interno del team Mercedes comincerà ad esserci un occhio di riguardo per il suo compagno di squadra George Russell, che a questo punto è davvero il futuro della Mercedes, non solamente dal punto di vista anagrafico. Il Mondiale 2024 di Formula 1, che comincerà sabato 2 marzo con il Gran Premio del Bahrain, sarà quindi molto particolare per la Mercedes, che deve cercare il riscatto dopo un pessimo 2023, chiuso senza alcuna vittoria. Per tutti questi motivi, anche se Stoccarda non è più il punto di riferimento, sicuramente è molto attesa la diretta della presentazione Mercedes 2024…

PRESENTAZIONE MERCEDES 2024 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta della presentazione Mercedes 2024 di Formula 1 sarà garantita tramite i canali ufficiali della scuderia anglo-tedesca, perché si tratterà di un evento esclusivamente online e quindi di una diretta streaming video della presentazione Mercedes 2024 di Formula 1, anche se sicuramente troverà spazio anche sui canali televisivi, a cominciare da Sky Sport Formula 1 con servizi ed approfondimenti.

DIRETTA PRESENTAZIONE MERCEDES 2024: IL CONTESTO

Come abbiamo detto, si arriva alla diretta della presentazione Mercedes 2024 dopo un inverno particolare, che ha portato un annuncio destinato fatalmente a condizionare l’intera stagione. Se la Red Bull dovesse confermare il dominio tecnico del 2023, il rischio è che tutto il 2024 si trasformi in una lenta e lunga attesa del 2025, uno scenario che onestamente non si augura nessuno. Tocca quindi alla Mercedes (come anche alla Ferrari) dimostrare che il gap dalla Red Bull si può ridurre già nella stagione che in pista inizierà settimana prossima con i tre giorni di test in Bahrain, anche se magari con Russell più al centro dell’attenzione del team di Toto Wolff rispetto all’illustre collega e compagno.

Sarà un anno di conseguenza molto particolare anche per Lewis Hamilton, che però vorrà reagire dopo due anni completamente a digiuno di vittorie – l’ultimo successo per il sette volte iridato è ancora l’Arabia Saudita 2021, chi avesse osato immaginarlo quel giorno sarebbe stato preso per pazzo. D’altronde anche la Mercedes ha vinto solamente un Gran Premio negli ultimi due anni, cioè il Brasile 2022 con Russell, ed avere chiuso il 2023 al secondo posto nella classifica Costruttori con 3 punti di vantaggio sulla Ferrari (ma 451 lunghezze dietro alla Red Bull) è stata davvero una modesta consolazione. Sarà l’anno del riscatto? Per ora è il giorno del fascino e della bellezza con la diretta della presentazione Mercedes 2024…

