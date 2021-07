Diretta presentazione Mourinho/ Streaming video tv, conferenza stampa dell’allenatore della Roma

DIRETTA PRESENTAZIONE MOURINHO, NUOVO ALLENATORE DELLA ROMA A TERRAZZA CAFFARELLI

Si accenderà oggi, giovedi 8 luglio 2021 alle ore 13.30 la diretta della presentazione di Jose Mourinho come nuovo allenatore della Roma: appuntamento dunque alla Terrazza Caffarelli per la conferenza stampa, in cui lo Special One saluterà per la prima volta in via ufficiale stampa e tifosi. Vi è naturalmente gran attesa per tale evento, in origine pensato addirittura sullo sfondo del Campidoglio: la dirigenza giallorossa, salutato Fonseca ancor prima del termine della stagione 2020-21, lo scorso 4 maggio a sorpresa aveva annunciato l’arrivo del tecnico lusitano, scatenando l’entusiasmo dei tifosi. Che ora dopo lunga attesa potranno finalmente accogliere con tutti i crismi Jose Mourinho: e chissà che allenatore, nel presentare gli obiettivi e le ambizioni per la prossima stagione 2021-22 non regali anche qualche indiscrezione bollente anche sul calciomercato.

PRESENTAZIONE MOURINHO IN DIRETTA SU CANALE 20 E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE LA CONFERENZA STAMPA

Segnaliamo subito a tutti gli appassionati che la presentazione di Mourinho come nuovo allenatore della Roma sarà visibile in diretta tv sul digitale terrestre su Canale 20: diretta streaming video tv della conferenza stampa confermata sul portale Mediaset come pure ovviamente sui profili social del club giallorosso.

DIRETTA PRESENTAZIONE MOURINHO ALLA ROMA: LE TAPPE FINO A TRIGORIA

Impazienti di dare il via alla diretta della presentazione di Mourinho come nuovo allenatore della Roma, pure ci pare opportuno andare a riepilogare tutti i passi che hanno portato il tecnico lusitano fino al club giallorosso. Lo abbiamo detto prima: non era neppure finita la stagione 2020-21 che il club aveva annunciato lo scioglimento del contratto con Fonseca. Da qui parecchie indiscrezioni sul possibile nuovo allenatore, ma nessuno si aspettava da parte della dirigenza giallorossa un tal colpo: a sorpresa a inizio di maggio la Roma aveva presentato Jose Mourinho come prossimo allenatore, confermando per il lusitano un contratto fino al 2024. Chiusa la stagione, era solo bollente attesa per il lusitano nella capitale: lo Special One è atterrato dunque nella capitale il 2 luglio ricevendo immediatamente un caloroso bagno di folla. E ora, dopo aver affrontato anche i 5 giorni di quarantena prescritti (il tecnico ha soggiornato in Gran Bretagna nelle ultime settimane), è tempo che si presenti ufficialmente in conferenza stampa: non vediamo l’ora.

