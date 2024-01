Diretta presentazione Samsung Galaxy S24/ Live streaming: quando e dove seguirla

Diretta presentazione Samsung Galaxy S24, oggi 17 gennaio 2024

Uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti della tecnologia andrà in scena oggi – mercoledì 17 gennaio 2024 – nel tardo pomeriggio secondo l’ora italiana. Stiamo parlando della diretta di presentazione del Samsung Galaxy S24, la nuova versione dello smartphone del brand asiatico; l’evento sarà dunque incentrato sulla presentazione delle innovative specifiche tecniche, funzionalità e tutte le novità più radicali.

Come anticipato, la diretta della presentazione del Samsung Galaxy S24 è prevista per oggi – mercoledì 17 gennaio 2024. La cerimonia avrà luogo a San Josè in California; dunque, per questioni di fuso orario potremo assistere all’evento intorno alle ore 19:00. La live sarà chiaramente trasmessa su diverse piattaforme e profili e dunque vediamo come poter seguire in streaming la presentazione del nuovo smartphone del brand asiatico.

Diretta presentazione Samsung Galaxy S24, live streaming: dove seguire l’evento

La diretta di presentazione del Samsung Galaxy S24 sarà chiaramente visibile dal sito ufficiale del brand asiatico ma non sarà l’unica opzione per assistere alla presentazione del nuovo smartphone. Per la visione in streaming, la cerimonia sarà disponibile anche sui vari profili social ufficiali dell’azienda e dunque anche su Facebook e X. Da menzionare anche la possibilità di accedere a Youtube nel box dedicato dal profilo Samsung Mobile.

Per quanto concerne i contenuti della diretta di presentazione del Samsung Galaxy S24 – live dalle ore 19:00 di oggi, mercoledì 17 gennaio – ci sarà chiaramente un ‘focus’ sulle novità tecniche e tecnologiche più innovative. Ovviamente, la presentazione sarà incentrata su tutti gli aspetti digitali che riguardano il nuovo smartphone dell’azienda asiatica; dalle specifiche tecniche ai dettagli estetici, passando in rassegna le acquisizioni audio e video e la riduzione sempre più evidente dell’imput-lag.

