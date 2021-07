Diretta presentazione Spalletti/ Streaming video conferenza stampa dell’allenatore del Napoli

DIRETTA PRESENTAZIONE SPALLETTI NUOVO ALLENATORE DEL NAPOLI: LA CONFERENZA STAMPA

La presentazione di Luciano Spalletti come nuovo allenatore del Napoli sta per farci compagnia: alle ore 15:00 di giovedì 8 luglio il tecnico toscano parlerà in conferenza stampa nella sua nuova veste, per la prima volta. La decisione della società di puntare su Spalletti è arrivata da tempo, così come l’ufficialità; adesso è tempo di ascoltare le sue prime impressioni sull’ambiente e, magari, qualche indicazione sulla squadra che ha in mente per far tornare il Napoli in Champions League, obiettivo clamorosamente sfumato all’ultima giornata e che forse è risultato fatale a Gennaro Gattuso, anche se la sensazione forte è che il tecnico calabrese avrebbe comunque salutato.

Quel che è certo è che il Napoli si affida a un nuovo allenatore, preferendo proseguire con la linea dei tecnici italiani; Spalletti è un profondo conoscitore della nostra Serie A, il suo ultimo incarico lo aveva visto sulla panchina dell’Inter nel biennio 2017-2019 ma prima ancora c’erano state le due esperienze alla Roma e tante altre squadre ancora, con un viaggio all’estero per guidare con successo lo Zenit San Pietroburgo. Uomo dai forti principi, potrebbe avere un rapporto focoso con Aurelio De Laurentiis ma se le cose funzioneranno il Napoli potrebbe prendere il volo; non resta che aspettare…

DIRETTA PRESENTAZIONE SPALLETTI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

Salvo variazioni di palinsesto non dovrebbe essere prevista una diretta tv della presentazione di Luciano Spalletti come nuovo allenatore del Napoli; ci sarà però un’ampia fetta della conferenza stampa seguita, come sempre, dal canale generalista Sky Sport 24 (numero 200 del decoder), dunque gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguirne degli stralci affidandosi anche al servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare, tramite l’applicazione Sky Go, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA PRESENTAZIONE SPALLETTI: IL NUOVO ALLENATORE DEL NAPOLI

Dunque Luciano Spalletti si presenta ufficialmente come nuovo allenatore del Napoli: prende il posto di Gattuso sulla panchina della squadra, e ripartirà dall’Europa League visto che all’ultima giornata dello scorso campionato i partenopei non sono riusciti a battere il Verona (tranquillo da tempo) al Diego Maradona, facendosi rimontare un gol di vantaggio e fallendo un obiettivo che, dopo la grande rincorsa da gennaio in avanti, era ampiamente alla portata. Al netto di questo, Spalletti rappresenta una soluzione “alla Ancelotti”, ma anche alla Benitez: De Laurentiis ha voluto affidare la panchina del Napoli a un allenatore esperto e la cui fama precede anche i risultati ottenuti, che comunque nel caso di Spalletti sono più che buoni. Le vittorie sono arrivate nel primo ciclo con la Roma, e con lo Zenit; poi comunque il toscano ha sempre saputo condurre in porto le sue navi, per esempio riportando l’Inter in Champions League dopo sei anni di assenza e ripetendosi nella stagione seguente. Di sicuro sarà una bella suggestione per tutte le parti in causa; vedremo poi quale squadra verrà costruita e in che modo Spalletti la guiderà, ma oggi è il giorno della presentazione e dunque attendiamo le sue prime parole come nuovo allenatore del Napoli.



