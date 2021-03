Diretta Presentazione Yamaha Petronas Motogp 2021/ Streaming video tv: oggi Rossi!

Si accende oggi alle ore 10.30 italiane la tanto attesa presentazione del team Yamaha Petronas, prossima protagonista nel Mondiale 2021 della Motogp: siamo dunque davvero impazienti di alzare i veli sulle nuove moto di Valentino Rossi e Franco Morbidelli, e di scoprire livree, colori e novità per la prossima stagione del campionato del mondo. Certo per la M1 del team satellite della casa del Diapason non aspettiamoci grandi sorprese a livello tecnico: come è ben noto, la federazione ha deciso di congelare lo sviluppo per la nuova stagione e dunque per tutti i team, compresa la Yamaha Petronas, saranno riutilizzate ampiamente tecnologie dell’anno passato. Non per questo l’attesa verso la diretta della presentazione della Yamaha Petronas di quest’oggi è meno grande, pur considerato che rimane tra le ultime a svelare la nuova moto: siamo infatti curiosi di scoprire piccoli dettagli come pure di conoscere ambizioni e obbiettivi dei due piloti per la prossima stagione della Motogp.

PRESENTAZIONE YAMAHA PETRONAS IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE L’EVENTO

Segnaliamo che, salvo diversa indicazione, non dovrebbe essere stata assicurata una diretta tv per la presentazione della Yamaha Petronas per la prossima stagione della Motogp: sicuramente Sky Sport, che detiene i diritti della MotoGp, seguirà l’evento con grande attenzione. Dovrebbe invece essere garantita la diretta streaming video della cerimonia, tramite i canali social della scuderia, a partire dalle ore 10.30.

DIRETTA PRESENTAZIONE YAMAHA PETRONAS: LE NUOVE MOTO DI ROSSI E MORBIDELLI

Siamo dunque davvero impazienti di dare il via alla diretta della presentazione della Yamaha Petronas e dunque di scoprire le nuove moto di Valentino Rossi e Franco Morbidelli: nella trepidante attesa, andiamo però a fissare la nostra attenzione sui due piloti del team del diapason, protagonisti annunciati della prossima stagione della Motogp. Il primo certo non ha bisogno di alcuna presentazione: è Valentino Rossi, gigante del motosport, appena passato dal team del diapason ufficiale a quello di fabbrica (dove ritroveremo Vinales e Quartararo), è pronto a fare scintille anche nella prossima stagione. Il Dottore (che da accordi monterà una M1 con le specifiche più aggiornate), che solo pochi giorni fa ha spento 42 candeline, pare impaziente di vivere quella che sarà la sua ventesima stagione nella classe regina. Compagno di squadra sarà un’altro italiano, pure allievo dello stesso Rossi nella VR46 Academy, e dunque il pilota classe 1994 Franco Morbidelli. Il romano ci ha fatto sognare l’anno scorso arrivando secondo nella classifica iridata a sfiorando dunque l’impresa di un titolo mondiale nella classe regina (Franco è stato campione del mondo della Moto2 nel 2017): e certo per quest’anno ha in mente di realizzare un altro exploit. Siamo dunque impazienti di vedere Rossi e Morbidelli di nuovo in pista, ma in attesa dei test (previsti solo a marzo) accontentiamoci, seguendo la diretta della presentazione della Yamaha Petronas!



© RIPRODUZIONE RISERVATA