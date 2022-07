Diretta Primarie Sicilia Pd, M5s, sinistra/ Risultati: Chinnici sfida Floridia e Fava

DIRETTA E RISULTATI PRIMARIE SICILIA PER PD, M5S E SINISTRA

La diretta delle Primarie in Sicilia per il campo progressista inizia oggi, venerdì 22 luglio 2022: si vota il candidato o la candidata della coalizione alla presidenza della Regione dalle ore 8.00 alle 22.00 online oppure nei gazebo preposti nelle città. Poi sarà tempo di andare a vedere i risultati di queste elezioni. In totale le persone che si sono iscritte alla piattaforma entro la data prefissata (ovvero quella delle 23.59 di giovedì 21 luglio 2022) e che dunque potranno esprimere la propria preferenza sono 42.205. Per ora ci sono i primi dati sull’affluenza, definita «buona». Alle 12 dal movimento Cento passi di Fava hanno comunicato che hanno votato 13.793 persone, il 34% dei 43mila iscritti. Ma in Sicilia il voto delle Primarie va avanti, anche sulla piattaforma Skyvote, la stessa che oggi usa M5s, oltre che nei gazebo.

POSTI VACANTI/ "Non è il personale che manca, ma l'etica del lavoro"

I candidati sono tre: per il centrosinistra Caterina Chinnici del Pd e Barbara Floridia del M5s, mentre Claudio Fava dei Centopassi per la sinistra radicale. A rappresentare i pentastellati inizialmente sarebbe dovuto essere Giancarlo Cancelleri, che cinque anni fa era stato battuto dall’attuale governatore Nello Musumeci, ma è stato tagliato dal veto del partito di Beppe Grillo sull’eccezione alla regola dei due mandati lo ha tagliato fuori. A sostituirlo ci sarà dunque la sottosegretaria grillina all’Istruzione.

Draghi, “mini” fiducia al Senato: dimissioni Governo?/ Diretta: Cdx e M5s non votano

DIRETTA PRIMARIE SICILIA: CHI SONO I CANDIDATI

In attesa dei primi risultati delle Primarie in Sicilia andiamo a vedere dunque chi sono i candidati del campo progressista per la presidenza della Regione. Il Pd si è presentato con Caterina Chinnici, magistrata e politica italiana, dal 2014 anche europarlamentare. Il suo progetto di cambiamento per l’isola tocca diversi temi: dalla cultura all’ambiente, dal lavoro alle politiche energetiche, fino alla mobilità e al futuro delle giovani generazioni. “La Sicilia e i siciliani hanno tanta bellezza da poter esprimere, che però è stata compressa. È il momento di avviare un processo di cambiamento, mettendo a frutto le potenzialità che ci sono”, ha affermato nei giorni scorsi.

Crisi di Governo Draghi: Cdx non vota, M5s presente/ Gelmini lascia Forza Italia

Barbara Floridia è invece la candidata del M5S: insegnante di Lettere e sottosegretaria all’Istruzione. “Gli elementi che mi contraddistinguono sono freschezza e semplicità: la Sicilia ha bisogno di essere governata da persone energiche e giovani”, ha detto in fase di campagna elettorale. Infine, la sinistra radicale presenta Claudio Fava dei Centopassi. È l’attuale presidente della Commissione Regionale Antimafia. “Se dovessi vincere porterò avanti il mio progetto in assoluta discontinuità con questo governo e con quelli precedenti, con un campo largo naturalmente, ma nel senso che coinvolgerebbe tutto ciò che la società politica ha prodotto fuori dai partiti”, ha affermato.

DIRETTA PRIMARIE SICILIA: SCONTRO ACCESO PD-M5S

Le settimane antecedenti alla diretta delle Primarie in Sicilia sono state roventi, al punto che si è pensato che queste ultime potessero addirittura saltare all’ultimo minuto e tuttora ci si chiede se gli alleati rispecchieranno le regole di ingaggio dopo i risultati. Il motivo è da ricondurre alla caduta del Governo di Mario Draghi, che ha completamente cambiato lo scenario politico. I sospetti tra Pd e M5S sono numerosi, tanto che l’alleanza è stata messa in dubbio più volte. Alla fine però si è deciso di andare avanti.

“A Roma può succedere di tutto. Ma in Sicilia proseguiamo il percorso con la coalizione progressista”, così ha detto Anthony Barbagallo, segretario Regionale del Pd. “Le presidenziali vanno avanti”, hanno confermato anche i pentastellati. Meno convinta invece è la sinistra radicale. Claudio Fava in tal senso ha manifestato nelle scorse ore delle perplessità in merito alle prese di posizione dei due partiti a Roma.











© RIPRODUZIONE RISERVATA