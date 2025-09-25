Diretta Pro Patria Albinoleffe, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Speroni per la sesta giornata di Serie C 2025/2026 girone A.

DIRETTA PRO PATRIA ALBINOLEFFE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo vicini alla diretta di Pro Patria Albinoleffe, ma abbiamo ancora un po’ di tempo per capire i trend grazie alle statistiche, questo ci permeterà di essere tifosi più consapevoli ma anche di capire chi tra queste due potrà ambire alla vittoria finale. La Pro Patria si presenta con un’identità solida e pragmatica: possesso medio attorno al 48%, un dato che mostra come i lombardi preferiscano aspettare e ripartire piuttosto che gestire lunghi palleggi.

La squadra però riesce a produrre circa 11 tiri a partita, con un xG medio di 1,3, dimostrando di saper concretizzare quando trova spazi. Al contrario l’Albinoleffe tende a giocare con più costruzione dal basso, ma fatica spesso a rendere incisivo questo lavoro: possesso medio al 52%, ma con appena 9 conclusioni e un xG inferiore (0,9). Sembra dunque una partita davvero divertente, sarà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Pro Patria Albinoleffe, finalmente si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PRO PATRIA ALBINOLEFFE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Chi lo desidera potrà seguire la diretta Pro Patria Albinoleffe tramite il proprio televisore sul canale Sky Sport 253. Sempre l’emittente satellitare Sky proporrà questo incontro anche in streaming sulla sua applicazione Sky Go. Quest’ultima modalità è valida pure per chi è invece iscritto a Now Tv.

PRO PATRIA ALBINOLEFFE, L’AURORA NON HA ANCORA VINTO

Si va in campo giovedì 25 settembre 2025 alle ore 18:30 per la diretta Pro Patria Albinoleffe. Presso lo Stadio Carlo Speroni i biancoblu proseguono la loro personale rincorsa verso la prima vittoria stagione in campionato dopo aver rimediato tre sconfitte e due pareggi nelle prime cinque partite già disputate in questo avvio di 2025/2026.

La stagione non è dunque partita nel migliore dei modi per i Tigrotti, che sono stati sconfitti dal Vicenza con un pesante 3 a 0 a senso unico proprio lo scorso weekend lontano dalle mura amiche. I due punti sin qui raccimolati, gli stessi della neo promossa Ospitaletto, non fanno ben sperare in ottica salvezza sebbene siamo solo agli inizi.

La Pro necessita di trovare il successo al più presto possibile se non vorrà inseguire per tutto l’arco della stagione. Chi se la sta passando leggermente meglio è la compagine ospite allenata dal tecnico Lopez, adesso a quota cinque punti nella graduatoria del girone A di questa Serie C dopo la quinta giornata.

Arrivando da un paio di pareggi ed altrettanti KO, i blucelesti sono stati recentemente in grado di avere la meglio sul Cittadella davanti ai loro tifosi trionfando per merito del gol siglato da Giacomo Sali quasi a ridosso del novantesimo. Ora i Seriani sperano di potersi ripetere e puntare così ad un posto nella zona valida per i playoff.

PRO PATRIA ALBINOLEFFE, LE PROBABILI FORMAZIONI

La diretta Pro Patria Albinoleffe avrà inizio in alcuni minuti e se valutiamo le probabili formazioni ci aspettiamo qualche cambiamento da parte del tecnico Greco in relazione al 3-5-2 con Rovida in porta, Mora, Motolese, Reggiori in difesa, Orferi, Schirò, Ferri, Di Munno, Dimarco a centrocampo, Mastroianni e Citterio in attacco sconfitto dal Vicenza nel turno precedente. Il recente cammino degli uomini di mister Giovanni Lopez ci fa invece pensare sempre al modulo 3-5-2 ma con Di Chiara come portiere, Barba, Potop e Baroni sulla linea difensiva, Garattoni, Astrologo, Parlati, Mandelli e Gusu nel mezzo mentre Sarr e De Paoli comporranno il duo offensivo per gli ospiti dall’inizio.

DIRETTA PRO PATRIA ALBINOLEFFE, LE QUOTE

La diretta Pro Patria Albinoleffe si preannuncia essere una sfida dall’esito finale difficile da prevedere specie si si considerano le quote fornite dalle agenzie di scommesse. Se prendiamo in analisi i numeri offerti da Sisal, possiamo appunto sottolineare che alla vigilia i Tigrotti ed i Seriani hanno le stesse possibilità di trionfare, con i segni 1 e 2 quotati entrambi a 2.60. Il pareggio è invece un punteggio meno probabile rispetto al successo di una delle due compagini e l’x viene quindi posto a 3.10.