DIRETTA PRO PATRIA ALBINOLEFFE, DESTINI IN BILICO PER ENTRAMBE

La diretta Pro Patria Albinoleffe di sabato 1 febbraio 2025 alle ore 15:00 si prospetta di notevole importanza. Allo Stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio i padroni di casa proseguono la loro lotta per non retrocedere occupando la diciannovesima posizione nella classifica del girone A 2024/2025 con diciotto punti davanti solo all’Union Clodiense. Battuti pure dal Novara lo scorso weekend, i biancoblu non hanno conosciuto nient’altro che sconfitte fin dalla metà dello scorso dicembre ed hanno bisogno di tornare a fare punti per poter ancora sperare di salvarsi.

Chi potrebbe invece cogliere un’occasione interessante per riscattare la recente battuta d’arresto subita in casa per mano della Giana Erminio è l’Albinoleffe. Il tecnico Giovanni Lopez cercherà quindi di approfittare del momento di assestamento vissuto dai Tigrotti, dopo l’addio in panchina di mister Colombo e l’arrivo ad interim del collega Massimo Sala, consolidando così il proprio piazzamento in zona playoff. I Seriani rischiano infatti di farsi sorpassare da altre contendenti per la promozione come l’Alcione Milano, il Lumezzane e pure il Renate.

DIRETTA PRO PATRIA ALBINOLEFFE INFO STREAMING, VIDEO E TV: COME FARE PER VEDERLA?

Potrete vedere la diretta Pro Patria Albinoleffe sia in streaming che in televisione se siete abbonati all’emittente satellitare Sky. In tv basterà infatti sintonizzarsi sul canale Sky Sport 255 altrimenti potrete sfruttare il servizio offerto dall’app di Sky Go e vedere il match ovunque voi siate.

LE FORMAZIONI PRO PATRIA ALBINOLEFFE

Le probabili formazioni della diretta Pro Patria Albinoleffe ci aiutano a capire se mister Sala cambierà qualcosa rispetto al 3-4-3 con Rovida, Barlocco, Bashi, Coccolo, Mehic, Ferri, Mallamo, Renault, Somma, Beretta e Pitou adoperato dall’ex tecnico Colombo nell’ultimo impegno disputato in campionato. Pure mister Giovanni Lopez potrebbe effettuare qualche modifica rispetto al 3-5-2 recentemente adoperato con Marietta, Boloca, Potop, Baroni, Borghini, Parlati, Fossati, Ambrosini, Gusu, Zoma ed Angeloni.

PRONOSTICO PRO PATRIA ALBINOLEFFE, LE QUOTE

Il pronostico è clamorosamente incerto secondo le quote Snai, che non ci chiariscono le idee sulla diretta Pro Patria Albinoleffe. Infatti il segno 1 è quotato a 2,55, con un leggerissimo vantaggio rispetto alle altre due opzioni, indicate a 2,80 per il segno X o e infine a 2,75 volte la giocata per il segno 2 qualora fosse l’AlbinoLeffe a vincere il derby lombardo.