Diretta Pro Patria Alcione Milano, i tigrotti cercano la seconda vittoria consecutiva

Lo Stadio Carlo Speroni ospiterà la diretta Pro Patria Alcione Milano del girone A di Serie C: i tigrotti hanno ormai designato il loro futuro che li vedrà partecipare ai playout per rimanere in questa categoria, anche se la sconfitta 1-2 nel recupero con l’Atalanta U23 non da grandi speranze.

Gli arancio blu invece sono al limite della zona playoff e vorranno rimanerci alla fine del campionato così da poter provare la lotta per la promozione, le squadre allo loro spalle però sono sempre più vicine anche se si troveranno in uno scontro diretto.

Diretta Pro Patria Alcione Milano, dove seguire la partita

Anche la diretta Pro Patria Alcione Milano sarà trasmessa come tutte le gare della competizione dalle reti di Sky Sport, che alle 15.00 renderanno visibile la partita sui canali Sky Sport Calcio, insieme alle altre gare iniziate in contemporanea, e Sky Sport (canale 254) ma anche in streaming su SkyGo o NowTv.

Formazioni Pro Patria Alcione Milano, probabili ventidue in campo

Per la diretta Pro Patria Alcione Milano Massimiliano Caniato proverà a riproporre il suo 3-4-2-1 con Rovida, Bashi, Alcibiade e Coccolo, Barloccom Ferri, Mehic e Somma, Rocco e Terrani, e Beretta unico attaccante. Contro questi undici Giovanni Cusatis schiererà il 4-3-1-2 che ha vinto 2-1 con la Pergolettese che vedrà Agazzi tra i pali, Bertolotti, Ciappellano, Miculi e Dimarco in difesa, Bagatti, Bonaiti e Bright a centrocampo, Invernizzi trequartista, e Morselli e Samele coppia d’attacco.

Pro Patria Alcione Milano, quote e possibile esito finale

Il risultato che alla fine della diretta Pro Patria Alcione Milano potrebbe vedersi è la vittoria dei biancoblu come evidenzia il valore 1.72 assegnatogli da parte del sito di scommesse bwin, le altre quote vedono il pareggio fissato a 3.00 mentre la vittoria dell’Alcione Milano pagata 4.75. Il motivo dietro a questi numeri possono essere visti da una parte dall’apporto che il tifo casalingo darà alla prestazione della squadra, nonostante i playout siano ormai certi, va poi aggiunta la volontà della squadra di casa di evitare brutte figure e ripetere l’ottima vittoria portata a casa contro i rossoblù di Verona.

