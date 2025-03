DIRETTA PRO PATRIA ARZIGNANO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Pro Patria Arzignano? Cerchiamo di capire i trend che le due squadre porteranno sul rettangolo verde e poi anche chi tra le due compagini potrà avere o meno il favore del campo dalla loro parte. Iniziamo dalla Pro Patria, squadra che quest’anno sta avendo molte difficoltà in difesa e questo problema si è acuito nelle ultime cinque partite visto che abbiamo una media di 1,5 gol subiti in questo campione di partite. L’Arzignano invece punta molto su un gioco basato sul possesso palla e proprio nello stesso campione di partite sta dando il meglio di se.

Video Arzignano Pro Vercelli (3-1)/ Gol e highlights: Lunghi fa il tris! (Serie C, 9 marzo 2025)

Abbiamo infatti 1,8 gol segnati e questo dipende anche dalla goleada nell’ultimo turno dello scorso weekend. Adesso possiamo concentrarci sulla diretta di Pro Patria Arzignano sul rettangolo da gioco, questo perché nel prossimo aggiornamento avremo il commento live della diretta di Pro Patria Arzignano, il fischio di inizio è ormai vicino e noi non vogliamo assolutamente perdercelo visto che potrebbe davvero essere una grande partita! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Trento Pro Patria (risultato finale 0-0): gol annullato a Mehic! (9 marzo 2025)

DIRETTA PRO PATRIA ARZIGNANO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Sintonizzatevi sul canale Sky Sport 258 per non perdere alcun istante della diretta Pro Patria Arzignano. Serve quindi essere abbonati a Sky per vedere questa sfida di Serie C che sarà trasmessa pure in streaming su Sky Go, così come pure sull’applicazione di Now Tv.

TRA I PLAYOUT ED I PLAYOFF

Parte giovedì 13 marzo 2025 alle ore 18:30 la diretta Pro Patria Arzignano. Presso lo Stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio la Pro Patria continua a sperare in una salvezza davvero molto complicata da raggiungere considerando il diciottesimo posto attualmente occupato con ventitre punti. Servirebbero infatti almeno altri undici punti per eguagliare il Lecco, adesso al quindicesimo posto e dunque aritmeticamente salvo in Serie C. I due recenti pareggi maturati in campionato, entrambi per 0 a 0 e l’ultimo dei quali ottenuto contro il Trento, hanno permesso ai lombardi di tornare a muoversi anche se forse un po’ troppo lentamente.

DIRETTA/ Arzignano Pro Vercelli (risultato 3-1): goleada veneta! (9 marzo 2025)

L’Arzignano è invece tredicesimo nel girone A 2024/2025 con trentotto punti, gli stessi guadagnati pure dal Lumezzane. Dopo due sconfitte, i Grifoni hanno ritrovato la vittoria nel weekend contro la Pro Vercelli ed ovviamente il sogno sarebbe quello di ritagliarsi uno spazio in zona playoff, lontana adesso tre lunghezze. Per i veneti esiste dunque la possibilità di agganciare l’Alcione Milano per sognare la promozione una volta terminata la regular season già in questa giornata del torneo.

PRO PATRIA ARZIGNANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Viste assenze e squalifiche le probabili formazioni della diretta Pro Patria Arzignano dovrebbero prevedere una difesa a tre per i padroni di casa guidati dal tecnico Massimiliano Caniato con Rovida, Reggiori, Coccolo, Alcibiade, Somma, Mehic, Ferri, Barlocco, Pitou, Toci e Rocco dal primo minuto del match. L’allenatore Massimo Bianchini dovrebbe invece affidarsi alla sua coppia d’attacco scegliendo di impiegare come undici partenza in ordine Boseggia, Rossoni, Shiba, Boffelli, Boccia, Lakti, Benedetti, Bordo, Cariolato, Mattioli e Jallow invece per la compagine gialloceleste.

DIRETTA PRO PATRIA ARZIGNANO, LE QUOTE

Le quote proposte dai bookmakers per l’esito finale della diretta Pro Patria Arzignano sembrano leggermente favorevoli agli orocelesti. Stando a quanto pagato da Sisal, il segno 2 è quello che paga di meno gli scommettitori, indicando appunto le maggiori probabilità di successo per gli ospiti con il 2.55. La vittoria dei padroni di casa è invece fissata a 2.80 se si punta sull’1 mentre il pareggio è l’alternativa meno gettonata con l’x quotato a 3.00.