DIRETTA/ Pro Patria Atalanta U23 video streaming tv: è una partita inedita (Serie C, 2 dicembre 2023)

La diretta della sfida che pone di fronte Pro Patria Atalanta U23 non presenta alcun tipo di precedente alla luce della genesi recente della formazione ospite. Non potendo analizzare i precedenti giocati tra queste due squadre vi presentiamo le ultime tre sfide di entrambe le formazioni. Pro Patria che arriva all’incontro con due pareggi consecutivi con il risultato di 1-1 ottenuti contro Fiorenzuola e Legnago.

Prima di questi due pareggi sono arrivati tre gol subiti dal Vicenza, con zero punti portati a casa. Ospiti che stanno attraversando un grande momento di forma avendo ottenuto sei punti nelle ultime tre sfide. La sconfitta è arrivata contro la capolista Mantova con il risultato di 0-2. Prima della sconfitta dello scorso turno due vittorie consecutive senza subire gol contro Fiorenzuola e Pergolettese, rispettivamente con risultati di 1-0 e 0-3. (Marco Genduso)

PRO PATRIA ATALANTA U23, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Pro Patria Atalanta U23 sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Pro Patria Atalanta U23 sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine.

BIANCOBLU IN CRISI

La diretta Pro Patria Atalanta U23, in programma sabato 2 dicembre alle ore 18:30, racconta della 16a giornata di Serie C Girone A. I padroni di casa sono reduci da un periodo tutt’altro che positivo considerando che la vittoria manca ormai dal 21 ottobre, data della gara vinta in trasferta contro il Renate mentre deve ancora arrivare la prima gioia casalinga, non a caso la Pro Patria è la peggior squadre per rendimento in casa con 0 vittorie, 3 punti e 3 gol in 7 partite.

L’Atalanta U23, da fine ottobre ad oggi, non conosce mezze misure e non ha mai fatto registrare un pareggio nelle ultime sette partite disputate. Infatti dalla gara con l’Albinoleffe terminata 1-1, i giovani orobici hanno vinto contro Legnago, Novara, Lumezzane, Fiorenzuola e Pergolettese mentre hanno perso con Alessandria e Mantova. Questo recente periodo di forma spiega molto bene il perché le due squadre, prima dello scontro diretto, si distanziano di 9 punti.

PRO PATRIA ATALANTA U23, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Pro Patria Atalanta U23 vedono i padroni di casa scendere in campo col 3-5-2. In porta Rovida, difesa a tre composta da Minelli, Lombardoni e Moretti. Agiranno da esterni Somma e Ndrecka mentre nella zona nevralgica del campo troveremo Marano, Fietta e Ferri. Tandem offensivo Parker-Pitou.

Risponde l’Atalanta U23 con l’assetto tattico 3-4-1-2. Tra i pali Visamara, terzetto arretrato formato da Varnier, Ghislandi e Del Lungo. A centrocampo Palestra, Gyabuaa, Awua e Ceresoli a chiudere il reparto. Mallamno giocherà da trequartista alle spalle del duo di attaccanti Capone e Di Serio.

PRO PATRIA ATALANTA U23, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Pro Patria Atalanta U23 danno per favorita la squadra ospite a 2.45. Sempre secondo sisal, l’1 fisso è a 2.70. L’esito meno probabile sembra essere il pareggio dato che lo troviamo a 2.95.

Ci saranno tante reti? Per i bookmakers è più probabile di no visto che l’Over 2.5 è quotato 2.10 mentre l’Under a 1.62. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2 e 1.73.











