DIRETTA PRO PATRIA ATALANTA U23 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Dopo il rinvio dettato dagli impegni in Nazionale di diversi giovani nerazzurri, è arrivato finalmente il giorno della diretta Pro Patria Atalanta U23. Mancano ancora i pareggi, la Pro Patria aveva vinto per 1-0 a Busto Arsizio nello scorso campionato e finora il fattore campo è sempre stato determinante, considerando che invece l’Atalanta U23 ha vinto due volte in casa, 4-1 nello scorso torneo e 2-1 nell’andata della stagione attuale.

I giovani nerazzurri puntano a consolidarsi in zona playoff, la Pro Patria invece sta lottando per la salvezza, che probabilmente dovrà passare dai playout. D’altronde, nei numeri spicca la differenza delle vittorie, che sono ben 13 finora in questo campionato per l’Atalanta U23 e solamente cinque invece per la Pro Patria, sebbene due siano arrivate nelle ultime tre giornate. Bustocchi quindi in forma di recente, anche questa ovviamente sarà una variabile da considerare per la diretta Pro Patria Atalanta U23. Via al derby lombardo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA PRO PATRIA ATALANTA U23, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Pro Patria Atalanta U23 dovrete essere abbonati al pacchetto Calcio di Sky. Se invece preferite la diretta streaming allora dovrete scaricare l’applicazione Sky Go.

OSPITI IN FORMA

In questo mercoledì 2 aprile 2025 alle ore 18:30 si disputerà la gara valevole per la 33esima giornata di Serie C ovvero la diretta Pro Patria Atalanta U23 che si giocherà allo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio tra biancazzurri e nerazzurri.

I padroni di casa sono reduci da due vittorie nelle ultime tre gare disputate vale a dire il doppio 1-0 contro Arzignano e Virtus Verona, intervallate dalla sconfitta di misura contro la Triestina in trasferta del 16 marzo 2025.

L’Atalanta U23 invece è imbattuta da quattro partite consecutive in campionato avendo pareggiato con tre risultati diversi contro Vicenza (2-2), Pro Vercelli (0-0) e infine Padova per 1-1. L’unico successo è arrivato alla FeralpiSalò.

FORMAZIONI PRO PATRIA ATALANTA U23, LE SCELTE DEGLI ALLENATORI

La Pro Patria giocherà con il 3-4-2-1: Rovida in porta, protetto da Bashi, Cavalli e Sassaro. A centrocampo spazio a Somma, Ferri, Nicco e Mehic mentre sulla trequarti agiranno Piran e Terrani alle spalle dell’unica punta Beretta.

L’Atalanta U23 risponde con lo stesso assetto tattico. Tra i pali Vismara, difesa a tre con Navarro, Obric e Del Lungo. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Bergonzi, Gyabuaa, Panada e Bernasconi con Alessio e Vavassori sulla trequarti, dietro a Lonardo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PRO PATRIA ATALANTA U23

La squadra favorita per la vittoria in questo match è l’Atalanta U23 a 2.35 contro l’1 fisso per la Pro Patria a 2.67 e con il pareggio a 3.05. Over 2.5 a 2.05 mentre l’Under alla stessa soglia a 1.58.