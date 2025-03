DIRETTA PRO PATRIA CALDIERO TERME: PUNTI VITALI PER ENTRAMBE

Quando si affrontano la terzultima e la penultima, non ci sono molte parole da aggiungere: la posta in palio sarà molto delicata nella diretta Pro Patria Caldiero Terme, che ci attende a Busto Arsizio alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 1° marzo 2025, per il girone A di Serie C. La Pro Patria deve approfittare di questo turno potenzialmente favorevole per riprendersi dal brutto colpo subito settimana scorsa a Lecco, dove i bustocchi erano in vantaggio allo scoccare del 90′ minuto ma al triplice fischio finale hanno perso 2-1. Potevano essere tre punti fondamentali, prosegue invece la crisi che attanaglia la Pro Patria.

Il Caldiero Terme invece è reduce da una partita divertente contro la FeralpiSalò, chiusa tuttavia con una sconfitta per 2-3: i complimenti non bastano al penultimo posto, anche per i veneti sarebbe fondamentale tornare a muovere la classifica con la diretta Pro Patria Caldiero Terme. Infatti bisogna ricordare che ad oggi ci sarebbe il rischio completo di non riuscire nemmeno a giocare i layout, a causa del buco che si è creato proprio fra la Pro Patria e chi precede. Questo potrebbe essere un obiettivo comune, ma naturalmente oggi ognuno deve pensare a sé stesso in questa delicatissima diretta Pro Patria Caldiero Terme…

PRO PATRIA CALDIERO TERME IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Pro Patria Caldiero Terme in tv sarà garantita per gli abbonati a Sky Sport, con la diretta streaming video quindi proposta tramite Sky Go e Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA CALDIERO TERME

Massimo Sala dovrebbe scegliere il modulo 3-5-2 per i padroni di casa nelle probabili formazioni della diretta Pro Patria Caldiero Terme. Quanto ai nomi degli undici, cominciamo da Rovida in porta; i tre difensori della Pro Patria dovrebbero essere Reggiori, Alcibiade e Coccolo; come esterni indichiamo Somma a destra e Pitou a sinistra, mentre le due mezzali Nicco e Ferri dovrebbero affiancare il regista Piran. Infine, il tandem d’attacco della Pro Patria potrebbe vedere titolari Beretta e Rocco.

Difesa a tre anche per Cristian Soave, con il Caldiero Terme che tuttavia dovrebbe schierarsi secondo il modulo 3-4-2-1, con Cazzadori e Fasan sulla trequarti a supporto del capitano e punto di riferimento avanzato Zerbato. Procedendo a ritroso, ecco Gattoni e Filiciotto come centrocampisti centrali, Mondini esterno destro e Pelamatti a sinistra. Infine, la difesa del Caldiero Terme potrebbe vedere in campo Gobetti, Mazzolo e Nessi nel reparto a tre messo a protezione del portiere Crespi.

QUOTE E PRONOSTICO

Bustocchi favoriti e segno 1 infatti quotato a 1,73 dall’agenzia Snai nel pronostico per la diretta Pro Patria Caldiero Terme. Potrebbe intrigare molti la quotazione di 3,15 per il segno X, infine un colpo degli ospiti varrebbe ben 4,75 la giocata in favore del Caldiero Terme.