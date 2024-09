DIRETTA PRO PATRIA FERALPISALÒ, DUE SQUADRE ANCORA SENZA VITTORIA

La terza giornata del Girone A di Serie C è pronta ad accendersi anche con la diretta Pro Patria Feralpisalò che si giocherà sabato 7 settembre a partire dalle 16.15. Le due squadre sono entrambe ferme ad un solo punto in classifica che le porta ad essere, al momento, sul fondo della classifica sopra solo alla Pergolettese.

Diretta/ Renate FeralpiSalò (risultato finale 1-0): decide il gol di Di Molfetta! (Serie C, 31 agosto 2024)

La Pro Patria arriva a questa partita dopo aver pareggiato in casa della Giana Erminio e perso, nella prima giornata, contro il Renate. Percorso inverso per la Feralpisalò che era riuscita a pareggiare la prima partita contro il Novara prima di perdere anche lei contro il Renate.

DIRETTA PRO PATRIA FERALPISALÒ, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La sfida della diretta Pro Patria Feralpisalò sarà trasmessa solo per gli abbonati a Sky o, in alternativa, in streaming con il servizio offerto da NOW TV. Per chi non potesse vedere la partita, sarà anche possibile seguire la nostra cronaca testuale che vi fornirà aggiornamenti in tempo reale sulle azioni salienti della partita.

DIRETTA/ Giana Erminio Pro Patria (risultato finale 1-1): Stuckler risponde a Pitou!

PRO PATRIA FERALPISALÒ, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo anche ad approfondire la questione delle probabili formazioni della diretta Pro Patria Feralpisalò. La squadra di Riccardo Colombo si presenterà con la solita difesa a tre che dovrà però fare a meno di Andrea Mallamo, espulso nell’ultima sfida contro la Giana Erminio. A comporre il trio con Bashi e Alcibiade ci potrebbe essere Cavalli che è in ballottaggio con Reggiori. In attacco, Pitou e Toci saranno le due punte per cercare di superare la difesa ospite.

Modulo a specchio per Aimo Diana che andrà con un 3-5-2 con Pellegrini e Di Molfetta in attacco. Pasini, Cabianca e Luciani formeranno il trio difensivo che dovrà dare anche sostegno alle avanzate di Giudici e Pietrelli pronti ad agire sugli esterni.

DIRETTA/ Pro Patria Renate (risultato finale 0-1): Egharevba regala il successo (Serie C, 25 agosto 2024)

PRO PATRIA FERALPISALÒ, LE QUOTE

Si configura una partita molto equilibrata quella della diretta Pro Patria Feralpisalò con le due squadre pronte a darsi battaglia in campo. Secondo le quote Snai, i padroni di casa partono sfavoriti e vedono la loro vittoria a 2,80 contro il 2 in favore degli ospiti a 2,25 e il pareggio X a 3,30.