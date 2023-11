Diretta/ Pro Patria Fiorenzuola (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca! (Serie C, 18 novembre 2023)

DIRETTA PRO PATRIA FIORENZUOLA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta sfida pone di fronte Pro Patria Fiorenzuola presenta due formazioni che si ritrovano nei bassifondi della classifica. Seguendo la graduatoria del girone A di Lega Pro, le due formazioni si schierano rispettivamente al diciassettesimo e diciannovesimo posto in classifica. Padroni di casa che hanno raccolto punti in 13 partite conditi da 11 gol realizzati e 21 subiti. Pro Patria che con 21 reti prese rappresenta la terza peggiore difesa di questo campionato. La difesa più battuta del girone A risulta essere proprio la squadra ospite che ne ha presi 26.

Restando in tema Fiorenzuola i gol realizzati sono invece 12, 1 in più rispetto alla squadra di casa. In zona gol da segnalare la presenza quota quattro gol di un giocatore per parte. Per la Fiorenzuola Thomas Alberti; per la Pro Patria Leonardo Stanzani. La sfida di oggi potrebbe essere fondamentale per consentire a una delle due formazioni allontanarsi dalla zona più calda della classifica. (Marco Genduso)

PRO PATRIA FIORENZUOLA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Pro Patria Fiorenzuola sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW. Anche la diretta streaming Pro Patria Fiorenzuola sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine.

TESTA A TESTA

Uno scontro (quasi) ad armi pari quello che vedremo nella diretta di Pro Patria Fiorenzuola. Le due compagini non si trovano in un bel momento: la padrona di casa, infatti, si trova ad appena un paio di posizioni dai rossoneri, in questo momento penultimi in classifica. La sfilza di sconfitte dei piacentini è sostanzialmente invariata da inizio campionato, intervallata solamente da tre vittorie, l’ultima conquistata contro il Vicenza a fine ottobre. Per quanto riguarda i tigrotti, la situazione non è migliore. L’ultima vittoria risale al 2-1 contro il Renate ad ottobre: da allora, solo risultati in negativo.

Per rialzare un po’ gli animi, però, la Pro Patria può contare su giovani promesse quali Leonardo Stanzani, che da inizio campionato ha insaccato già quattro volte; dall’altra parte del rettangolo verde, c’è Thomas Alberti, con tre reti, nonostante i pochi minuti giocati. Le due squadre si sono incontrate in un solo anno sportivo, nel 2021-22: a giugno di quell’anno, infatti, i rossoneri hanno conquistato di nuovo la serie C dopo vent’anni. Tra andata e ritorno si contano quattro reti totali: la vittoria di misura per 1-0 del Fiorenzuola al primo scontro diretto, il 3-0 rifilato dai bustocchi fuori casa al successivo. (Rossana Briga)

CHI MIGLIORERA’ LA CLASSIFICA?

La diretta Pro Patria Fiorenzuola, in programma sabato 18 novembre alle ore 14:00, vede affrontarsi due delle ultime quattro della classe. I padroni di casa, al momento diciassettesimi, stanno vivendo un periodo d’inferno iniziato il 24 ottobre in occasione della sconfitta con il Trento. All’epoca sembrava solamente un incidente di percorso dato che in precedenza erano arrivate tre vittorie e due pareggi in cinque partite. In pochi potevano prevedere che quello sarebbe stato l’inizio del declino con altre quattro sconfitte consecutive, cinque col Trento, tra cui il 3-2 ai supplementari col Vicenza che ha estromesso la Pro Patria dalla Coppa Italia Serie C.

Chi se la passa peggio è il Fiorenzuola, penultimo a +3 dal fanalino di coda Novara. I rossoneri da ottobre ad oggi hanno vinto solamente col Vicenza per 3-1, per il resto solo e solamente sconfitte tra cui i pesanti 4-1 con la Pro Vercelli e il 4-0 casalingo contro il Legnago. Fin qui il Fiorenzuola ha raccolto solo 9 punti in 13 partite e insieme al Novara parliamo delle uniche due squadre ancora senza la doppia cifra per quanto riguarda i punti.

PRO PATRIA FIORENZUOLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Pro Patria Fiorenzuola vede i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. In porta Rovida, difesa composta da Moretti, Lombardoni e Saporetti a chiudere il reparto. A centrocampo invece troviamo Somma, Citterio, Bertoni, Marano e Ndrecka. Castelli e Stanzani i due centravanti.

Risponde il Fiorenzuola col 4-3-3 che vede tra i pali Sorzi e davanti a sé la retroguardia formata da Oddi, Potop, Bondioli e Sussi. Mezzala di destra Di Gesù, a sinistra Beretta mentre in regia Nelli. Davanti tridente con Anelli, Ceravolo e Morello.

PRO PATRIA FIORENZUOLA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Pro Patria Fiorenzuola danno per favorita la squadra di casa a 2.15. Secondo bwin, l’X fisso vale tre volte la posta in palio mentre il 2 qualcosina in più ovvero 3.10. L’Over 2.5 è offerto a quota 2.30, più del segno opposto che vale 1.53. Differenza anche sui segni Gol e No Gol rispettivamente a 2.05 e 1.68.











