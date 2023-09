Diretta/ Pro Patria Giana Erminio streaming video tv: Derby lombardo (Serie C, 3 settembre 2023)

Pro Patria Giana Erminio, in diretta domenica 3 settembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie C. La Pro Patria ha scelto Riccardo Colombo, un ex calciatore della squadra, come allenatore principale, prendendo il posto di Jorge Vargas. L’obiettivo dichiarato è quello di raggiungere la zona playoff. La scorsa stagione, tuttavia, la squadra non è riuscita a centrare questo obiettivo, classificandosi al dodicesimo posto con 50 punti, chiudendo la regular season con una vittoria in casa del Sangiuliano City.

La Giana Erminio, d’altra parte, proviene da una stagione trionfale in Serie D, conclusa al primo posto nel girone D con 80 punti. Questa partita è sempre molto attesa essendo un derby lombardo, e le due squadre, che hanno subito alcune modifiche nella rosa rispetto all’anno scorso, possono iniziare a valutare le proprie ambizioni. Le due squadre non si sono affrontate dalla stagione 2022-23. In quell’anno, il primo match al “Città di Gorgonzola” si è concluso in parità 1-1, mentre il secondo incontro in terra varesina ha visto una netta vittoria dei padroni di casa per 5-1.

PRO PATRIA GIANA ERMINIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pro Patria Giana Erminio sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pro Patria Giana Erminio in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA GIANA ERMINIO

Le probabili formazioni della diretta Pro Patria Giana Erminio, match che andrà in scena allo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio. Per la Pro Patria, Riccardo Colombo schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mangano, Bashi, Moretti, Vaghi, Piran, Marano, Mallamo, Ferri, Ndrecka, Stanzani, Parker. Risponderà la Giana Erminio allenata da Andrea Chiappella con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Zacchi, Groppelli, Pinto, Marotta, Ferrante, Piazza, Fumagalli, La Mesta, Franzoni, Minotti, Verde.

PRO PATRIA GIANA ERMINIO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pro Patria Giana Erminio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Pro Patria con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Giana Erminio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.











