Diretta/ Pro Patria Juventus U23 (Serie C) streaming video tv: bustocchi all’assalto

DIRETTA PRO PATRIA JUVENTUS U23: SFIDA EQUILIBRATA

Pro Patria Juventus U23, in diretta domenica 9 maggio 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, sarà una sfida valevole per il primo turno ad eliminazione diretta dei play off di Serie C. Le due formazioni hanno chiuso la regular season con 9 punti a separare il quinto posto della Pro Patria e il decimo della Juventus U23. Classifica abbastanza corta dunque e pronostico non semplicissimo, anche se questi play off vedono i bustocchi accreditati tra le possibili sorprese. Il girone di ritorno della Pro Patria è stato condotto senza ombra di dubbio in crescendo, nonostante una frenata finale che non ha permesso agli uomini di Javorcic di insidiare la quarta piazza.

La squadra però è temibile, lo sa la Juventus U23 che si è ritrovata la Pro di fronte in questi play off solo a causa del sorpasso subito all’ultima giornata per mano del Grosseto, che ha fatto scivolare i giovani bianconeri al decimo posto in classifica. La Juventus U23 si è confermata comunque realtà assolutamente competitiva per la terza serie, confermando come l’esperimento delle seconde squadre potrebbe essere ampliato se il problema fosse solo di “tenuta” delle squadre chiamate a partecipare.

DIRETTA PRO PATRIA JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Patria Juventus U23 sarà trasmessa sulla televisione satellitare, col match del primo turno dei play off per assegnare l’ultimo posto per la Serie B che sarà proposto sul canale numero 252 di Sky. Per assistere alla partita dei play off di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA JUVENTUS U23

Le probabili formazioni della sfida tra Pro Patria e Juventus U23 allo stadio Carlo Speroni. I padroni di casa allenati da Ivan Javorcic scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Greco; Gatti, Boffelli, Saporetti; Cottarelli Spizzichino, Nicco, Ferri, Masetti; L Kolaj, Latte Lath. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Lamberto Zauli con un 4-3-2-1 così disposto dal primo minuto: Israel; Barbieri, Alcibiade, Gozzi, Anzolin; Fagioli, Peeters, Troiano; Aké, Compagnon; Dabo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Pro Patria e Juventus U23, le quote del bookmaker Sky moltiplicano per 2.05 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.10 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 3.70 volte rispetto a quanto messo sul piatto.

