Diretta Pro Patria Lecco/ Streaming video tv: derby lombardo a Busto (Serie C)

Pro Patria Lecco, diretta dall’arbitro Claudio Petrella della sezione Aia di Viterbo, è un derby lombardo valido per l’ottava giornata del girone A di Serie C, in programma alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 6 ottobre 2019. Sulla carta, Pro Patria Lecco vede nettamente favorita la formazione padrona di casa. Oggi pomeriggio la Pro Patria cerca i tre punti per riprendere la marcia in classifica dopo il brusco stop subito ad Arezzo nell’ultimo turno di campionato, sconfitta che ha interrotto una brillante serie positiva di ben cinque match senza battute d’arresto (due vittorie e tre pareggi). Il Lecco invece è invischiato nella lotta per non retrocedere e finora ha avuto un percorso piuttosto difficoltoso: a fronte delle cinque sconfitte ha ottenuto solo due affermazioni per un totale di sei punti e settimana scorsa è stato sconfitto in casa dall’Alessandria.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Patria Lecco non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA LECCO

Vediamo adesso quali sono le probabili formazioni attese in Pro Patria Lecco. Mister Javorcic cerca conferme dai suoi e ripropone il 3-5-2, c’è aria di conferma per i due attaccanti Mastroianni e Defendi. La speranza è che la squadra supporti a dovere le due punte, creando gioco ed occasioni da rete. Le ambizioni rimangono alte con la caccia ai play-off come obiettivo stagionale. Terremoto in panchina invece per gli ospiti: l’allenatore Marco Gaburro, artefice della promozione dalla serie D, è stato esonerato. In panchina a Busto Arsizio ci sarà dunque Gaetano D’Agostino. Si ipotizza un coraggioso 4-3-3 nella gara con i bustocchi. A Lecco sperano di raccogliere punti per cercare una tranquilla salvezza.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Pro Patria Lecco. Anche le migliori agenzie di scommesse convengono sulla favorita della partita: per Eurobet la vittoria dei locali (segno 1) è data a 2,00 mentre il pareggio (segno X) è quotato a 3,20 e la vittoria lecchese a 3,70 (segno 2). La Snai concede la quota di 1,95 per il successo interno, con il pari a 3,20 e 3,75 in caso di un colpaccio ospite.



