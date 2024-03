DIRETTA/ Pro Patria Legnago Salus video streaming tv: bustocchi ok nelle ultime sfide (Serie C 30 marzo 2024)

DIRETTA PRO PATRIA LEGNAGO SALUS: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Pro Patria Legnago Salus sta per iniziare in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo in precedenti giocati tra queste due formazioni che risultano essere ben tre tra il 2021 e il 2023. L’ago della bilancia pende dalle parti della Pro Patria con un successo e due pareggi. Nessuna vittoria per il Legnago che oggi ha l’importante possibilità di ribaltare questa statistica. La prima sfida giocata risulta essere quella del 20 ottobre 2021, terminata con il successo in trasferta della Pro Patria con il risultato di 2-3.

Ad andare in rete Stanzani, Galli e Piu. Le restanti due partite sono terminate in pareggio con lo stesso risultato: 1-1. La prima è andata in scena il 27 Febbraio 2022 con le reti di Piu, ancora in rete ed attualmente miglior marcatore all’interno di questa sfida, e Contini. La seconda ed ultima sfida ha portato invece le firme di Pitou e Rocco. (Marco Genduso)

PRO PATRIA LEGNAGO SALUS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pro Patria Legnago Salus sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pro Patria Legnago Salus e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Pro Patria Legnago Salus, in diretta sabato 30 marzo 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, sarà una sfida valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C. La formazione veronese continua ad essere una delle rivelazioni nel girone A: il Legnago è uscito imbattuto anche dal severo esame sul campo del Vicenza, pari nel derby veneto e quinto posto in classifica confermato, a una sola lunghezza dalla quarta posizione occupata dalla Triestina.

Prosegue invece un momento poco brillante per la Pro Patria, che perdendo in casa del Fiorenzuola ha incassato la seconda sconfitta consecutiva e si è ritrovata ora fuori dalla zona play off. Finora molti alti e bassi per i bustocchi che non hanno trovato un passo continuo in campionato, c’è comunque la possibilità ancora di trovare aperte le porte della post season, a patto di ritrovare piuttosto in fretta il feeling con la vittoria.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA LEGNAGO SALUS

Le probabili formazioni della diretta Pro Patria Legnago Salus, match che andrà in scena allo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio. Per la Pro Patria, Riccardo Colombo schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mangano, Minelli, Moretti, Saporetti, Somma, Ferri, Nicco, Ndrecka, Curatolo, Pitou, Castelli. Risponderà il Legnago Salus allenato da Massimo Donati con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Fortin; Sbampato, Motoc, Pelagatti; Zanetti, Diaby, Baradji, Boci; Van Ransbeeck; Svidercoschi, Giani.

PRO PATRIA LEGNAGO SALUS LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pro Patria Legnago Salus ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Pro Patria con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Legnago Salus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.











