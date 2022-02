Diretta Pro Patria Legnago Salus/ Streaming video tv: scontro salvezza (Serie C)

DIRETTA PRO PATRIA LEGNAGO SALUS: PUNTI PESANTI!

Pro Patria Legnago Salus, in diretta domenica 27 febbraio 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, sarà una sfida valevole per la 29esima giornata del girone B del campionato di Serie C. Ci si gioca tanto, tantissimo in questo match tra due squadre a secco di vittorie da troppo tempo: nell’ultimo turno i padroni di casa sono stati sconfitti per 1-0 contro la Juventus Under 23, rete decisiva di Brighenti, mentre gli ospiti sono riusciti a strappare un 1-1 in casa del ben più quotato Padova.

La Pro Patria è attualmente al quindicesimo posto in classifica a quota 28 punti, stesso bottino della Pergolettese: ruolino di 5 vittorie, 13 pareggi e 10 sconfitte. I biancazzurri non trovano i tre punti da tre giornate: un pareggio e due sconfitte. Una vittoria consentirebbe a Pierozzi e compagni di abbandonare la zona a rischio. Il Legnago Salus, invece, è fanalino di coda con 22 punti in 28 giornate, frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 16 sconfitte. La Giana Erminio, diciannovesima, dista appena due punti.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA LEGNAGO SALUS

Le probabili formazioni della diretta Pro Patria Legnago Salus, match che andrà in scena allo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio. Mister Prina conferma il classico 3-5-2 e dovrebbe puntare sugli stessi elementi schierati nella sfida di quattro giorni fa contro la Juventus Under 23: Caprile; Molinari, Fietta, Saporetti; Colombo, Ghioldi, Nicco, Galli, Pierozzi; Piu, Pesenti. Non si prevedono grosse novità di formazione anche per la formazione ospite, in campo con l’ormai rodato 4-3-3: Enzo; Gasparetto, Bondioli, Antonelli, Rossi; Paulinho, Bruno, Giacobbe; Contini, Sgarbi, Yabre.

DIRETTA PRO PATRIA LEGNAGO SALUS STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Patria Legnago Salus sarà trasmessa sul portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Mancano pochi minuti al via alla diretta di Pro Patria Legnago Salus ed è arrivato il momento di andare a conoscere le quote delle scommesse, grazie all’agenzia Eurobet. Secondo gli analisi, i padroni di casa partono con i favori del pronostico: l’1 è dato a 2,15, il pareggio a 3,10 e il 2 a 3,40. Difficile ipotizzare un successo degli ospiti, ma occhio alle sorprese. Per gli appassionati del numero di gol, non è previsto un match pirotecnico: Under 2,5 a 1,52 e Over 2,5 a 2,35. Tendenza che si riflette anche sul Gol/No Gol, rispettivamente a 2,00 e 1,72.

