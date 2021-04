Diretta Pro Patria Livorno/ Streaming video tv: labronici quasi condannati (Serie C)

DIRETTA PRO PATRIA LIVORNO: ULTIME SPERANZE LABRONICHE

Pro Patria Livorno, partita diretta dal signor Claudio Petrella e in programma alle ore 15:00 di domenica 25 aprile, vale per la 37^ giornata nel campionato di Serie C 2020-2021. Sono le ultimissime speranze dei labronici di giocare almeno il playout nel girone A: sul campo i labronici lo avrebbero conquistato ma hanno 8 punti di penalizzazione e un futuro ancora molto incerto a prescindere da questo risultato, con il quale si proverà comunque a mettere pressione alla Lucchese dopo aver perso in casa contro la capolista Como.

Per la Pro Patria la qualificazione ai playoff è già aritmetica: ottima stagione per i tigrotti che però, pareggiando contro la Giana Erminio, hanno mancato la possibilità di migliorare la loro classifica, e ci riproveranno oggi anche per archiviare la quota dei 60 punti. Aspettando che la diretta di Pro Patria Livorno prenda il via, proviamo adesso a valutare in che modo le due squadre potrebbero essere schierate in campo leggendo insieme le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA PRO PATRIA LIVORNO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Patria Livorno potrebbe essere trasmessa sui canali della televisione satellitare: è stata la grande novità della stagione, con apertura ai clienti del pacchetto Calcio. In alternativa, naturalmente, resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports che da anni fornisce le partite di Serie C in diretta streaming video: gli abbonati potranno dunque utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire il match, che potrà anche essere acquistato singolarmente ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA LIVORNO

Ivan Javorcic affronta Pro Patria Livorno con un 3-5-2 nel quale alcuni titolari potrebbero riposare. In difesa ci saranno Molinari, Boffelli e Gatti davanti a Stefano Greco, mentre sugli esterni c’è una possibilità per Riccardo Colombo a destra e Masetti a sinistra, a centrocampo invece Bertoni cerca posto e potrebbe strapparlo a uno tra Ferri, Nicco e Fietta. Anche in attacco ci prepariamo a un avvicendamento: Parker e Latte Lath potrebbero fare panchina a favore di due tra Kolaj, Le Noci e Castelli. Per Marco Amelia sarà un modulo speculare: davanti a Neri giocano Gemignani, Blondett e Cristian Sosa, gli esterni che alzano la loro posizione saranno verosimilmente Di Giovanni e uno tra Haoudi e Evan’s Allan per avere più spinta su una delle due corsie, poi ecco Mazzarani e Bussaglia che faranno compagnia a Castellano nel settore nevralgico del campo. Pochi dubbi sulla coppia offensiva, che sarà formata da Braken e Dubickas.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico ufficiale su Pro Patria Livorno possiamo avvalerci delle quote che sono state fornite dall’agenzia Snai, uno dei bookmaker ad averle emesse: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vale 1,65 volte la puntata, l’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 3,65 la vostra giocata mentre con il successo degli ospiti, per il quale dovrete puntare sul segno X, la vincita ammonterebbe a 5,25 volte quanto avrete messo sul piatto.



