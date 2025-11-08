Diretta Pro Patria Lumezzane streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per la partita di Serie C, oggi 8 novembre 2025

DIRETTA PRO PATRIA LUMEZZANE: DERBY LOMBARDO IN ZONA CRITICA

Fra i tantissimi derby lombardi nel girone A di Serie C, questo è il più delicato per la classifica: la diretta Pro Patria Lumezzane promette emozioni forti alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, sabato 8 novembre 2025, per la tredicesima giornata allo Stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio fra la penultima e la terzultima.

Ad essere pignoli, sul campo sono le due squadre che hanno fatto meno punti di tutti, quindi le difficoltà sono evidenti. La Pro Patria arriva dalla sconfitta sul campo dell’Alcione Milano che ha fermato subito un piccolo momento positivo per i bustocchi, che rispetto al disastroso inizio di campionato hanno dato qualche segnale di miglioramento, ma ancora troppo debole.

Il Lumezzane può almeno dire di essere in striscia positiva da tre giornate, anche se si tratta di altrettanti pareggi, l’ultimo dei quali contro il Renate. Anche per i bresciani potremmo quindi forse dire che il peggio potrebbe essere alle spalle, ma c’è tanto da faticare per inseguire una difficile salvezza.

Naturalmente il pareggio servirebbe ben poco ad entrambe nella diretta Pro Patria Lumezzane e quindi speriamo che la voglia di vincere possa essere maggiore della paura di perdere: in fondo a novembre il tempo dei verdetti è ancora lontano, bisognerebbe avere il coraggio di osare. Chi lo metterà in campo nel derby lombardo in coda?

PRO PATRIA LUMEZZANE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per seguire la diretta Pro Patria Lumezzane in tv potrete come sempre utilizzare i canali di Sky Sport o i relativi servizi per la diretta streaming video (su abbonamento).

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA LUMEZZANE

Leandro Greco potrebbe affidarsi al 3-5-2 per i bustocchi nelle probabili formazioni per la diretta Pro Patria Lumezzane. In porta Rovida, al centro della difesa Motolese, in cabina di regia Bagatti e davanti la coppia d’attacco formata da Renelus e Mastroianni, potrebbe essere questa la “colonna vertebrale” della Pro Patria in questo delicato derby salvezza.

Per il Lumezzane di mister Emanuele Troise invece il riferimento tattico potrebbe essere un modulo 4-2-3-1 con Rolando trequartista alle spalle del centravanti Caccavo e le ali Ghillani a destra e Malotti a sinistra per completare il reparto offensivo, con capitan Moscati perno in mediana e Drago in porta.

PRONOSTICO E QUOTE

Match come abbiamo visto molto delicato, anche l’agenzia Snai non si sbilancia parlando del pronostico sulla diretta Pro Patria Lumezzane. Il segno 1 parte leggermente favorito a 2,45 contro il 2,65 per un successo bresciano; vi farebbe vincere di più il pareggio, quotato a 3,05.