Diretta/ Pro Patria Lumezzane video streaming tv: bustocchi ok in passato (Serie C, 3 novembre 2023)

DIRETTA PRO PATRIA LUMEZZANE: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Pro Patria Lumezzane vede due formazioni che in passato si sono affrontate ben 24 volte. L’ago della bilancia pende dalle parti della Pro Patria con ben 9 vittorie; risponde la Lumezzane con 8 successi. Le restanti partite sono terminate in pareggio. La storia di questo scontro ha vita nel 2002. La prima volta che le due formazioni si sono affrontate il risultato finale è stato di 3-2 in favore del Lumezzane. Per un’altra vittoria del Lumezzane bisogna attendere ben quattro anni con sei partite giocate nel frattempo terminate tra pareggi e successi della Pro Patria.

Nel 2006 il Lumezzane si impone con il risultato di 1-0, così come nella sfida successiva riuscendo a trovare 5 reti. La vittoria più importante della Pro Patria è sicuramente quella del 2013 quando riuscì a battere in trasferta la formazione di casa. La partita con più gol risulta essere quella del 2008 terminata con il risultato di 5-1; segue il successo delle Lumezzane in Coppa Italia con il risultato di 4-1, giocata nel 2011. (Marco Genduso)

PRO PATRIA LUMEZZANE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pro Patria Lumezzane sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pro Patria Lumezzane in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Pro Patria Lumezzane, in diretta sabato 3 novembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, sarà una sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie C. Dopo due sconfitte consecutive, la Pro Patria guidata da Riccardo Colombo è determinata a riscattarsi rapidamente, sia in termini di risultato che di posizione in classifica. Per i bustocchi l’ultimo ko è arrivato in casa della Pro Vercelli, con i piemontesi che si sono imposti col punteggio di 2-1.

Anche la squadra bresciana, neopromossa, sta attraversando un periodo difficile, non essendo riuscita a ottenere punti nelle ultime quattro partite contro Triestina, Giana Erminio, Arzignano Valchiampo e nell’ultimo match casalingo contro l’Atalanta Under 23. La sfida sarà cruciale per entrambe le squadre per conquistare punti importanti che garantiscano maggiore sicurezza in classifica: attualmente, la Pro Patria occupa il quindicesimo posto con 12 punti, mentre il Lumezzane si trova subito dietro a quota 10 punti.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA LUMEZZANE

Le probabili formazioni della diretta Pro Patria Lumezzane, match che andrà in scena allo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio. Per la Pro Patria, Riccardo Colombo schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rovida, Vaghi, Lombardoni, Moretti, Renault, Citterio, Fietta, Marano, Ndrecka, Stanzani, Pitou. Risponderà il Lumezzane allenato da Arnaldo Franzini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Galeotti, Pisano, Taugourdeau, Pogliano, Moscati, Gerbi, Parodi, Spini, Poledri, Regazzetti, Cannavò.

PRO PATRIA LUMEZZANE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pro Patria Lumezzane, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Pro Patria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo del Lumezzane, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.60.











