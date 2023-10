DIRETTA/ Pro Patria Mantova video streaming tv: equilibrio nelle ultime sfide (Serie C, 14 ottobre 2023)

DIRETTA PRO PATRIA MANTOVA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Pro Patria Mantova mette di fronte due formazioni che si sono affrontate ben 16 volte all’interno della loro storia recente. Seguendo il tabellino si notano ben 5 vittorie a testa e sei risultati di pareggio. Le prime due sfide giocate tra queste due formazioni si sono fermate al risultato di 0-0. Tra le sfide da segnalare sicuramente quella del 2012 terminata con il risultato di 3-2. Nel 2012 ancora più gol con il successo della Pro Patria nei confronti del Mantova per 5-2. Mantova che si rifaceva nel 2016 avendo la meglio in casa della Pro Patria vincendo 0-3 grazie alle reti firmate da Tripoli, Zammarini e Marchi.

Stesso risultato ma a parti invertite nel 2022 con la Pro Patria che ebbe la meglio grazie alla doppietta firmata da Castelli e la rete nel finale dagli 11 m di Piu. Ultimo successo del Mantova che porta la firma di Bocalon e Guccione, con la sfida terminata con il risultato di 2-0. In ordine cronologico l’ultima partita giocata è stata quella dell’ottobre di quest’anno con la formazione oggi di casa che ebbe la meglio in trasferta con il risultato di 0-1. A decidere il gol di Citterio. (Marco Genduso)

PRO PATRIA MANTOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pro Patria Mantova sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pro Patria Mantova in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Pro Patria Mantova, in diretta sabato 14 ottobre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, sarà una sfida valida per l’ottava giornata del campionato di Serie C. Seconda sfida tre i due club in meno di due settimane. Le due squadre si sono infatti incontrate solo il 3 ottobre scorso, presso lo stadio Martelli, per il primo turno di Coppa Italia. A sorpresa, la Pro Patria ha vinto grazie a un gol di Citterio. Questo recente confronto non influenzerà l’approccio alla sfida di campionato tra queste due squadre, che arrivano a questo incontro separati da un distacco di 8 punti in classifica.

Il Mantova ha accumulato 16 punti, posizionandosi al secondo posto in classifica a soli -1 punto dal Padova, mentre la Pro Patria ha raggranellato esattamente la metà di questi punti. È importante prestare attenzione alle attuali condizioni di forma, dato che la Pro Patria ha ottenuto metà dei suoi punti totali nelle ultime due partite. Il Mantova ha consolidato la seconda piazza battendo l’Alessandria nell’ultimo turno, per la Pro Patria pareggio in casa del Padova capolista.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA MANTOVA

Le probabili formazioni della diretta Pro Patria Mantova, match che andrà in scena allo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio. Per la Pro Patria, Riccardo Colombo schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rovida, Moretti, Fietta, Saporetti; Renault, Nicco, Bertoni, Mallamo, Ndrecka; Stanzani, Castelli. Risponderà il Mantova allenat0 da Davide Possanzini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Festa; Maggioni, Redolfi, Brignani, Panizzi; Trimboli, Burrai, Muroni; Galuppini, Monachello, Fiori.

PRO PATRIA MANTOVA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pro Patria Mantova, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Pro Patria con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.70, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l'eventuale successo del Mantova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.00.











