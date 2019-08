Diretta Pro Patria Monza/ Streaming video tv: bel derby lombardo (Serie C)

Pro Patria Monza, in diretta dallo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, è il derby lombardo che si gioca alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 25 agosto 2019, per la prima giornata del girone A del campionato di Serie C 2019-2020. Sfida subito affascinante dunque in Pro Patria Monza, anche per la lunga tradizione delle due società lombarde. Sotto i riflettori c’è soprattutto il Monza di Cristian Brocchi, perché la squadra di Silvio Berlusconi non nasconde grandi ambizioni e ha già fatto molto bene in Coppa Italia, eliminando il Benevento e poi facendo soffrire anche la Fiorentina, sempre in trasferta. Il campionato però naturalmente è lungo e già a Busto Arsizio ci sarà da soffrire, anche se la Pro Patria dovrà fare qualcosa in più di quanto aveva fatto vedere contro lo Spezia se vorrà mettere in difficoltà questo Monza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Patria Monza non sarà disponibile, tuttavia come già nelle scorse stagioni ci sarà la diretta streaming video tramite ElevenSports, il portale che è ormai la casa della Serie C e sul quale sarà possibile seguire tutte le partite sia del campionato sia della Coppa Italia di categoria. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA MONZA

Andiamo adesso ad analizzare le probabili formazioni attese in Pro Patria Monza. Ivan Javorcic ha avuto un paio di settimane dopo il 5-0 contro lo Spezia, partita nella quale i bustocchi si erano schierati con il seguente 4-3-3: Tornaghi; Lombardoni, Galli, Spizzichino, Boffelli; Battistini, Bertoni, Fietta; Parker, Pedone, Defendi. Per quanto riguarda la squadra di Cristian Brocchi ripartiamo invece naturalmente dalla squadra che, pur perdendo, ha fatto ottima figura a Firenze. Ecco dunque il modulo 4-3-1-2 con questi titolari: Lamanna; Lepore, Bellusci, Scaglia, Sampirisi; Armellino, Rigoni, Iocolano; Chiricò; Brighenti, Finotto.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Pro Patria Monza. Le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai ci confermano le grandi aspettative che tutti ripongono sul Monza in questo campionato. Il segno 2 infatti è quotato a 1,97, si sale poi a 3,15 in caso di segno X ed infine il segno 1 per la vittoria casalinga della Pro Patria varrebbe 3,85 volte la posta in palio.



