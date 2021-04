Diretta Pro Patria Novara/ Streaming video tv: bustocchi favoriti (Serie C)

DIRETTA PRO PATRIA NOVARA: PARTITA COMBATTUTA

Pro Patria Novara, in diretta dallo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, si gioca per la trentacinquesima giornata del girone A del campionato di Serie C 2020-2021 alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 11 aprile 2021.

La diretta di Pro Patria Novara vedrà in copertina soprattutto i padroni di casa bustocchi, perché la Pro Patria arriva dalla vittoria di otto giorni fa sul campo del Lecco e più in generale da una ottima striscia di risultati che ha portato gli uomini di mister Javorcic a quota 56 punti in classifica, in piena lotta per le migliori posizioni nella griglia playoff del girone A.

Pro Patria lanciata dunque e sulla carta senza dubbio favorita contro il Novara allenato da mister Banchieri, che arriva dal pareggio casalingo per 0-0 con la Pergolettese e deve fare i conti con una classifica che, a quota 42 punti, rende ancora tutto possibile per i piemontesi, che possono puntare ai playoff ma devono anche tenere a bada le squadre di una zona playout ancora troppo cicina. Posta in palio dunque molto importante per tutti: che cosa ci dirà Pro Patria Novara?

DIRETTA PRO PATRIA NOVARA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale riferimento per la diretta di Pro Patria Novara sarà come sempre quello di Eleven Sports, la piattaforma digitale che trasmette in diretta streaming video tutte le partite del campionato di Serie C, su abbonamento oppure acquistando il signolo evento. Ricordiamo poi che ad ogni giornata c’è anche la diretta tv in pay-per-view Sky di una selezione di partite del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA NOVARA

Proviamo adesso ad analizzare le probabili formazioni di Pro Patria Novara. Mister Javorcic potrebbe schierare i padroni di casa bustocchi con il seguente modulo 3-5-2: Greco in porta e davanti a lui la retroguardia a tre formata da Gatti, Lombardoni e Boffelli; folto centrocampo a cinque invece per la Pro Patria, con possibili titolari Colombo, Nicco, Bertoni, Brignoli e Pizzul da destra a sinistra, infine Kolaj e Parker favoriti nel tandem d’attacco.

La risposta del Novara di mister Banchieri potrebbe invece concretizzarsi in un 4-2-3-1 con questi possibili interpreti dal primo minuto: Desjardins in porta; i quattro difensori Corsinelli, Pogliano, Migliorini e Colombini; a centrocampo la coppia formata da Buzzegoli e Collodel; sulla trequarti ecco poi Panico, Lanini e Zunno in appoggio al centravanti Rossetti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Pro Patria Novara in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa sono favoriti, infatti il segno 1 è quotato a 2,15, mentre poi si sale a quota 3,05 in caso di segno X e fino a 3,50 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria esterna del Novara.

