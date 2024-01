DIRETTA/ Pro Patria Novara (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia, via! (Serie C, 13 gennaio 2024)

DIRETTA PRO PATRIA NOVARA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Sta per iniziare la diretta Pro Patria Novara e uno sguardo ai testa a testa delle due squadre può farci entrare meglio in clima partita. Questa sfida è stata giocata ben 91 volte fin qui con un leggero vantaggio per i piemontesi con 32 vittorie contro 27 successi lombardi, 32 i pareggi. Le due squadre si sono affrontate praticamente in ogni competizione possibile: Serie A, Serie B, Serie C (Lega Pro all’epoca) e Coppa Italia. L’ultimo precedente ha visto vincere la Pro Patria per 2-1 sul campo del Novara: Castelli e Stanzani per gli ospiti, rete dell’illusione per la rimonta di D’Orazio.

Il successo più recente del Novara è invece di fine 2022 con l’1-0 targato Marginean. In apertura abbiamo parlato anche di Serie A, infatti Pro Patria e Novara si sono sfidate nel massimo campionato nazionale dal 1948 al 1956. Esiste anche uno scontro in semifinale dei playout di Serie C. Parliamo del 2002 e complessivamente ebbe la meglio l’Albinoleffe con un 1-1 all’andata e 2-1 al ritorno. Stiamo parlando esattamente del 2002. (aggiornamento di Christian Attanasio)

PRO PATRIA NOVARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pro Patria Novara sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pro Patria Novara in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Pro Patria Novara, in diretta sabato 13 gennaio 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, sarà una sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie C. La Pro Patria, attualmente al sedicesimo posto con 22 punti, non può sentirsi al sicuro, trovandosi nella zona play-out della classifica. Nonostante ciò, la squadra di Riccardo Colombo ha ottenuto risultati discreti nelle ultime 5 partite, con 2 vittorie (l’ultima nella trasferta a Gorgonzola), 2 pareggi e una sola sconfitta contro la Virtus Verona. L’incontro imminente contro il Novara diventa cruciale in ottica salvezza e non può permettersi errori.

I giorni di gloria della Serie A e di Bruno Fernandes a centrocampo sono ormai lontani nel ricordo di Novara. La squadra ora si trova nelle parti basse della classifica di Serie C, lottando per evitare la retrocessione. Il Novara, allenato da Giacomo Gattuso, occupa attualmente il diciassettesimo posto con 18 punti, appena dietro la Pro Patria. Nonostante la situazione complicata, nelle ultime 5 partite i piemontesi hanno dimostrato segnali di ripresa con 2 vittorie consecutive, l’ultima nella sentita sfida con l’Alessandria. La sfida contro la Pro Patria si preannuncia quindi carica di tensione, considerando le posizioni critiche delle due squadre in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA NOVARA

Le probabili formazioni della diretta Pro Patria Novara, match che andrà in scena allo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio. Per la Pro Patria, Riccardo Colombo schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rovida, Vaghi, Lombardoni, Moretti, Somma, Fietta, Mallamo, Ndrecka, Pitou, Stanzani, Castelli. Risponderà il Novara allenato da Giacomo Gattuso con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Desjardins, Urso, Bonaccorsi, Di Munno, Donadio, Corti, Khailoti, Calcagni, Ranieri, Boccia, D’Orazio.

PRO PATRIA NOVARA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pro Patria Novara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Pro Patria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.85, mentre l’eventuale successo del Novara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.

