Serie C, Diretta Pro Patria Novara: interessante partita che potrebbe regalare spunti importanti (14 ottobre 2025)

DIRETTA PRO PATRIA NOVARA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo ora all’angolo delle statistiche per la diretta di Pro Patria Novara, una delle sfide più interessanti di questa giornata di Serie C, almeno da un punto di vista prettamente matematico. Per chi non l’avesse capito, siamo di frionte alla nostra classica rubrica sui numeri. Il Novara tenta il ritorno ai fasti e può contare su una media realizzativa stimata di 1,3 gpg (gol per partita), ma la difesa concede più del previsto, con circa 1,2 reti subite.

La Pro Patria, dal canto suo, sembra arrancare offensivamente, con una produzione di 0,9 xG ma una difesa leggermente più robusta con 1,0 xGA. Il confronto si profila equilibrato, anche se leggermente in favore del Novara grazie al maggior impatto offensivo, mentre la Pro Patria può sfruttare una giornata positiva della retroguardia per creare difficoltà. Davvero una sfida che non vogliamo perderci a giudicare dalle statistiche emerse, e voi farete lo stesso? Rimanete pure su questa pagina perché tra pochi giri di orologio avremo a che fare con il commento live della diretta di Pro Patria Novara, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA PRO PATRIA NOVARA, STREAMING VIDEO

PRO PATRIA NOVARA, AZZURRI SOLO PAREGGI

Cercasi prima vittoria in campionato. La diretta Pro Patria Novara, in programma domenica 14 settembre 2025 alle ore 17:30, potrebbe finalmente regalare i primi tre punti in un colpo solo ad una delle due formazioni.

La Pro Patria aveva iniziato male già prima dell’inizio della Serie C per via dell’eliminazione in Coppa Italia di categoria per mano dell’Alcione Milano. In campionato è continuato il trend negativo con due ko (Pro Vercelli e Giana Erminio) e il pari con l’Inter U23.

Il Novara sebbene non abbia mai vinto non ha nemmeno perso in campionato. Una situazione dovuta ai tre pareggi messi a referto contro Inter U23, Dolomiti Bellunesi e con il Trento in occasione dell’ultima giornata di Serie C.

LE PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA NOVARA

La Pro Patria si schiererà con il modulo 3-4-1-2. In porta Perilli, protetto dal terzetto Guglielmotti, Taino e Lamorte. A centrocampo spazio a Panizzi, Anderson, Bianciardi e Giorno con Ulizio dietro alla coppia Serafini-Terrani.

Il Novara preferisce l’assetto tattico 3-4-3 con Tozzo tra i pali, difeso dal pacchetto arretrato Martinelli, Freddi e Bergamelli. Gli esterni saranno Garufo e Garofalo con Miglietta e Pesce in mediana. Davanti Gonzalez, Corazza e Gustavo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PRO PATRIA NOVARA

La squadra favorita per la vittoria è il Novara a 2.18 mentre l’1 fisso della Pro Patria è a 3.25, poco più dei 3.20 del pareggio. Gol a 1.95, No Gol a 1.73.