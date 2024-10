DIRETTA PRO PATRIA NOVARA: ECCO IL RECUPERO

Si gioca alle ore 18.30 di oggi, martedì 1 ottobre 2024, perché la diretta Pro Patria Novara era stata rinviata il 20 settembre scorso a causa di un lutto che aveva colpito la società piemontese. Sicuramente un pensiero sarà rivolto al d.s. del Novara Christian Arguzio, che purtroppo è scomparso prematuramente a ridosso della partita, portando naturalmente al rinvio dell’incontro, su richiesta che è stata prontamente accolta dai bustocchi e dalla Lega Pro. A circa una decina di giorni di distanza, come arriviamo alla nuova diretta Pro Patria Novara?

La scorsa giornata del girone A di Serie C ha sorriso soprattutto ai lombardi, che hanno ottenuto un ottimo pareggio per 1-1 contro la capolista Padova, che i bustocchi sono stati i primi a fermare, mentre il Novara purtroppo ha perso per 2-1 contro l’Alcione Milano. La costante è però una classifica globalmente infelice, che vede entrambe le formazioni in posizioni pericolosamente a rischio, quindi una vittoria oggi sarebbe fondamentale: ci sarà qualcuno che esulterà al termine della diretta Pro Patria Novara?

PRO PATRIA NOVARA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

Il fatto che sia un recupero non cambia il fatto che Sky Sport è diventata la casa della Serie C e di conseguenza sarà il punto di riferimento anche per la diretta tv Pro Patria Novara di questa sera. Inoltre, ciò significa pure che saranno i servizi di Sky Go oppure di Now Tv a garantire (ma sempre solamente per gli abbonati) la diretta streaming video Pro Patria Novara.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA NOVARA

Scopriamo adesso che cosa ci potrebbero dire le probabili formazioni per la diretta Pro Patria Novara. Essendo di fatto un secondo turno infrasettimanale c’è il rischio di un maggiore turnover, comunque per Riccardo Colombo potrebbe esserci in linea di massima fiducia per chi ha fermato il Padova, con il modulo 3-4-3 che vede Alcibiade perno della difesa e il tridente con Somma e Curatolo ai fianchi del centravanti Toci.

Anche Giacomo Gattuso ha bisogno di gestire le forze, ma anche di dare una scossa rispetto al ko contro l’Alcione, tatticamente il modulo potrebbe anche restare il 3-4-2-1 ma potrebbero cambiare alcuni interpreti, ad esempio in attacco scalpita Ganz, autore dell’unico gol sabato, mentre Jelenic cerca a sua volta spazio. In difesa invece dovrebbe essere ancora capitan Bertoncini a guidare il reparto a tre davanti a Minelli.

ECCO INFINE QUOTE E PRONOSTICO

Come sempre, non possiamo chiudere la presentazione della diretta Pro Patria Novara senza uno sguardo alle quote per il pronostico. Ci affidiamo all’agenzia William Hill, che propone a valori praticamente identici il segno 1 (2,62) e il segno X (2,60), mentre si sale ma davvero di poco anche in caso di segno 2, che sarebbe infatti proposto a 2,88 nel quadro di un pronostico davvero molto incerto per il recupero.