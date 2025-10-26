Diretta Pro Patria Ospitaletto streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone A di Serie C.

DIRETTA PRO PATRIA OSPITALETTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Arriviamo ora a parlare della diretta di Pro Patria Ospitaletto, il pre match sarà totalmente basato sulle statistiche per evidenziare i trend che le due compagini portano sul rettangolo verde. La Pro Patria continua a confermarsi tra le squadre più solide del campionato: 0,9 xGA, 5,1 tiri concessi totali e un blocco difensivo che recupera palla a 32 metri dalla propria porta. In fase offensiva, cerca ampiezza: 65% delle azioni pericolose nasce da cross e cambi di gioco. L’Ospitaletto arriva con un’identità precisa: pressing alto (15 recuperi nella metà campo offensiva a gara), 1,7 xG e un ritmo di gioco altissimo (10,9 km percorsi medi per giocatore).

Tuttavia, paga in disciplina: 3,3 ammonizioni a partita, la seconda media più alta del girone. Interessante la distribuzione temporale: Pro Patria più incisiva nei primi 30 minuti (38% dei gol segnati), Ospitaletto micidiale nel finale (44% dopo il 70’). Una gara che si giocherà sulla tenuta mentale: la solidità tattica bustocca contro l’esuberanza fisica degli ospiti. Adesso via al commento live della diretta di Pro Patria Ospitaletto, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

COME VEDERE LA DIRETTA PRO PATRIA OSPITALETTO IN STREAMING VIDEO TV

NON SI DEVE SBAGLIARE!

Saremo tra poco in compagnia della diretta Pro Patria Ospitaletto, che allo Speroni si gioca alle ore 17:30 di domenica 26 ottobre e, per l’undicesima giornata nel girone A di Serie C 2025-2026, propone una sfida diretta per la salvezza, con entrambe le squadre che in questo momento si trovano nella zona playout della classifica.

Non solo: se la stagione regolare terminasse oggi sarebbe proprio questo match uno degli spareggi per rimanere in Serie C; la Pro Patria, tornata finalmente a vincere dopo una serie nera (in casa della Virtus Verona) è il fanalino di coda per i risultati sul campo, visto che la Triestina si porta dietro la penalizzazione.

Fa leggermente meglio l’Ospitaletto, che però manca di continuità: vittoria preziosissima a Meda e poi ko interno contro l’Alcione Milano, pareggio importante contro l’Inter U23 e successo sull’Arzignano prima di perdere in casa contro il Cittadella, bisogna aumentare i giri del motore per mettersi davvero al sicuro.

Adesso vedremo cosa ci dirà la diretta Pro Patria Ospitaletto che speriamo comunque sia una partita interessante nonostante la situazione delicata delle due squadre, aspettando che si giochi facciamo qualche considerazione sulle probabili formazioni leggendo le scelte da parte dei due allenatori.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA OSPITALETTO

Come giocherà Leandro Greco? Anticipando la diretta Pro Patria Ospitaletto possiamo pensare alla stessa squadra che ha vinto domenica scorsa, quindi un 3-5-2 nel quale Reggiori, Masi e Motolese formano la difesa davanti a Rovida che è il portiere, poi due laterali che partono dal centrocampo e dovrebbero essere Citterio a destra e Christian Dimarco a sinistra e ancora una zona mediana comandata idealmente da Di Munno, che si prende la zolla centrale con Bagatti e Ferri sulle mezzali. Davanti King Udoh, matchwinner al Gavagnin-Nocini, in compagnia di Mastroianni favorito su Simone Ganz.

La risposta dell’Ospitaletto di Andrea Quaresmini è in un 4-4-2 che potremmo definire classico: Gualandris e Messaggi rischiano il posto sugli esterni in mediana, c’è bisogno di spinta e quindi Alessandro Orlandi e Nagrudnyi possono fare i titolari, anche Tunjov si gioca una maglia in mezzo e potrebbe fargli spazio Ievoli con la conferma di Panatti, in difesa Saer Diop e Sinn sono candidati ad agire a protezione del portiere SOnzogni (da capire però chi starebbe fuori, ci sono più varianti tattiche) e infine andiamo a vedere il tandem offensivo nel quale soprattutto Pavanello può essere la novità rispetto all’ultima partita, con Gobbi o Bertoli a fargli spazio.

QUOTE E PRONOSTICO PRO PATRIA OSPITALETTO

Le quote che l’agenzia Sisal ha proposto sulla diretta Pro Patria Ospitaletto ci dicono che la squadra favorita per la vittoria è quella di casa, ma in realtà in un contesto di assoluto equilibrio visto che il segno 1 per il successo dei tigrotti vale 2,60 volte la giocata contro il 2,75 che accompagna l’ipotesi del segno 2, per l’affermazione degli ospiti. Con il pareggio, per il quale puntare sul segno X, andreste a guadagnare una cifra che ammonta a 2,90 volte l’importo investito.