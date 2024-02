DIRETTA/ Pro Patria Padova (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (13 febbraio 2024)

DIRETTA PRO PATRIA PADOVA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Pronti a vivere la diretta di Pro Patria Padova, possiamo notare come i tigrotti siano riusciti a svoltare il loro campionato: la Pro Patria ha perso quattro partite consecutive tra ottobre e novembre, poi ne ha pareggiate due ma da quel momento ha infilato sei vittorie, soprattutto ha cinque affermazioni e un pareggio nelle ultime sei in cui ha subito soltanto due gol – peraltro in partite comunque vinte – la striscia di imbattibilità ha toccato le sette giornate e adesso per la Pro Patria è arrivato il momento di lottare concretamente per un posto nei playoff, visto l’ottavo posto nella classifica del girone A.

Il Padova arriva da due pareggi, ed è a -8 dal Mantova: la corsa per la promozione diretta non è chiusa, ma i biancoscudati che hanno perso una sola volta (5-0 in casa proprio contro la capolista) nelle ultime sei giornate hanno raccolto appena due vittorie, con tre pareggi e appunto il pesante ko nella sfida diretta. Una squadra che dunque ha calato la sua produzione, e che per il ribaltone nei confronti di un’avversaria che sta volando dovrà tornare a produrre più di così; a noi non resta che vedere come andranno le cose allo Speroni, mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il campo perché la diretta di Pro Patria Padova sta per iniziare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PRO PATRIA PADOVA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Tutta la Serie C sarà in esclusiva su Sky, quindi l’unico modo per seguire la diretta di Pro Patria Padova sarà eseguire un abbonamento a questa piattaforma e in più possedere il pacchetto Calcio. Con le stesse modalità altrimenti si potrà vedere questa partita anche su NowTv.

PRO PATRIA PADOVA: ULTIME SPERANZE BIANCOSCUDATE?

Siamo arrivati alla 26esima giornata di Serie C in questa diretta di Pro Patria Padova. I padroni di casa di oggi, attualmente all’ottavo posto, stanno attraversando un periodo positivo con due vittorie consecutive, l’ultima delle quali ottenuta contro la Pergolettese.

Per il Padova invece, nonostante occupi saldamente la seconda posizione in classifica, nelle ultime due partite ha ottenuto due pareggi. Il secondo posto non è a rischio, ma è bene tornare in carreggiata soprattutto contro avversari più umili.

DIRETTA PRO PATRIA PADOVA: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamo l’attenzione dalla diretta di Pro Patria Padova alle probabili formazioni del match e vediamo di trovare i protagonisti dell’incontro. La formazione ospitante sembra orientata a confermare Stanzani dietro le due punte. Il giocatore, dotato di abilità nello sfruttare gli spazi e capace di incidere anche sotto porta, ha dimostrato il suo valore nell’ultima partita andando a segno.

Il Padova invece dovrebbe puntare sul tandem di attacco Liquori e Zampano nel consolidato 3-5-2. Questa coppia di attaccanti esperti è nota per la capacità di segnare in Serie C, essendo veterani di questa competizione.

PRO PATRIA PADOVA, LE QUOTE

Vediamo insieme le quote per la diretta di Pro Patria Padova dal sito di StarCasino: la vittoria della Pro Patria è messa in dubbio ed è quotata a 2,6. Mentre il pareggio a 2,3. La vittoria del Padova invece a 1,9.











