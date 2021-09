Diretta/ Pro Patria Padova streaming video tV: Biancoscudati caterpillar (Serie C)

DIRETTA PRO PATRIA PADOVA: OSPITI INARRESTABILI

Pro Patria Padova, in diretta domenica 26 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Euganeo di Padova sarà un sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato di Serie C. Compito arduo per i bustocchi che si trovano di fronte un Padova che è stato un vero e proprio caterpillar in questo avvio di stagione: solo vittorie per i biancoscudati tra Coppa e campionato, con la squadra allenata da Massimo Pavanel costretta a dividere la testa del girone A solo perché anche la Pro Vercelli ha vinto quattro partite su quattro, con i piemontesi che sono stati però eliminati in Coppa Italia.

L’ultimo 2-0 in casa contro la Triestina ha confermato lo spessore di un Padova ora chiamato a confermarsi in casa dei Tigrotti che hanno fatto comunque passi avanti sul piano della solidità: quattro punti nelle ultime due partite disputate dalla Pro Patria, che dopo aver battuto in casa la Juventus U23 ha pareggiato sul campo del Piacenza. Le due formazioni non si scontrano a Busto Arsizio in campionato dallo 0-0 del 28 novembre 2015, al 21 giugno 2009 risale invece l’ultima vittoria del Padova, col punteggio di 1-2, allo “Speroni”. La Pro Patria non batte i biancoscudati in casa dal 2-1 del 21 dicembre 2008.

DIRETTA PRO PATRIA PADOVA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Patria Padova è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 255 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA PADOVA

Le probabili formazioni di Pro Patria Padova, match che andrà in scena allo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio. Per la Pro Patria, Luca Prina schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Caprile; Molinari, Fietta, Boffelli; Pierozzi, Nicco, Bertoni, Brignoli, Galli; Piu, Castelli. Risponderà il Padova allenato da Massimo Pavanel con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Donnarumma; Kirwan, Monaco, Valentini, Curcio; Hraeich, Busellato, Della Latta; Santini, Ronaldo; Ceravolo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Carlo Speroni di Busto Arsizio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Pro Patria con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Padova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.95.



