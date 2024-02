DIRETTA/ Pro Patria Pergolettese (risultato 0-0) video streaming tv: via al derby! (Serie C 10 febbraio 2024)

DIRETTA PRO PATRIA PERGOLETTESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Bisognerà aspettare ancora qualche minuto prima che i giocatori in campo diano inizio alla diretta di Pro Patria Pergolettese, nell’attesa ripercorriamo il passato delle due squadre in cerca di una favorita da un punto di vista storico: nove incontri totali disputati tra queste due squadre. La Pro Patria vanta quattro vittorie, mentre la Pergolettese ha ottenuto quattro successi, con un solo pareggio a bilanciare il conto.

Nell’ultimo confronto tra queste squadre, la Pro Patria ha prevalso con un risultato di 0-1, grazie alla rete di Stanzani messa a segno nei primi quindici minuti di gioco. Quindi una storia che racconta equilibri di un certo spessore. Speriamo che la disamina via sia piaciuta, vi invitiamo a non lascarci proprio adesso poiché la diretta di Pro Patria Pergolettese sta per cominciare! (agg. Gianmarco Mannara)

PRO PATRIA PERGOLETTESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pro Patria Pergolettese sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pro Patria Pergolettese e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Pro Patria Pergolettese, in diretta sabato 10 febbraio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, sarà una sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C. I bustocchi sono tra le squadre maggiormente lanciate del girone A, reduci da 6 risultati utili consecutivi in campionato e da quattro vittorie nelle ultime cinque sfide disputate, l’ultimo il colpaccio esterno in casa della Triestina che ha aperto la crisi della formazione alabardata.

Pro Patria rilanciatasi dunque in zona play off mentre è più indietro la Pergolettese, sconfitta in casa dal Vicenza nell’ultimo impegno disputato e al momento nella zona di confine dei play out. I cremaschi pure venivano da due vittorie esterne e da un pareggio sul campo della Triestina che comunque avevano garantito loro di compiere dei passi in avanti rispetto ai bassifondi della classifica del raggruppamento.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA PERGOLETTESE

Le probabili formazioni della diretta Pro Patria Pergolettese, match che andrà in scena allo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio. Per la Pro Patria, Riccardo Colombo schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rovida; Minelli, Saporetti, Moretti; Somma, Fietta, Mallamo, Ndrecka; Stanzani, Pitou; Castelli. Risponderà la Pergolettese allenata da Matteo Abbate con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Soncin, Tonoli, Capoferri, Piccinini, Joauhari, Artioli, Figoli, Arini, Bariti, Mazzarani, Guiu.

PRO PATRIA PERGOLETTESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pro Patria Pergolettese ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Pro Patria con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo della Pergolettese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.











