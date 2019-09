Diretta Pro Patria Pergolettese/ Streaming video e tv: sfida complicata (Serie C)

Pro Patria Pergolettese, in diretta dallo Speroni di Busto Arsizio, domenica 8 settembre 2019 alle ore 15.00, sarà una delle sfide in programma nella terza giornata del campionato di Serie C nel girone A. I Tigrotti sono scivolati in casa all’esordio nel derby lombardo contro il Monza e hanno provato a reagire pareggiando 1-1 contro l’Albinoleffe. Bustocchi subito in vantaggio con Bertoni, poi dopo il pari seriano la Pro Patria ha resistito nonostante l’espulsione di Spizzichino: un punto che rappresenta comunque un passo avanti anche se adesso la formazione di Javorcic cercherà i primi tre punti contro una Pergolettese battuta 0-2 sia all’esordio sul campo del Como, sia nella prima partita in casa tra le mura amiche dello stadio Voltini contro la Pistoiese. La formazione di Crema sta soffrendo l’adattamento alla nuova categoria dopo la promozione dalla Serie D e soprattutto deve sbloccare il suo attacco, ancora a secco di reti dopo due partite disputate in campionato e anche dopo la Coppa Italia di Serie C. Tra campionato e Coppa, la Pergolettese ha curiosamente subito 4 sconfitte su 4 partite disputate, tutte con il punteggio di 0-2 e senza segnare mai un gol.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Pro Patria Pergolettese alle ore 15.00, non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, sul digitale terrestre o sul satellite, che non trasmetteranno il match. Si potrà però vedere la partita in esclusiva in diretta streaming video via internet, con un abbonamento a Elevensports.it, con la piattaforma che offrirà il match tramite smart tv o pc sul sito, o con l’applicazione per dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA PERGOLETTESE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Pro Patria-Pergolettese, oggi domenica 8 settembre 2019 presso lo stadio Speroni. I padroni di casa lombardi allenati da Javorcic schiereranno un 3-5-2 con Tornaghi; Battistini, Lombardoni, Boffelli; Molnar, Colombo, Bertoni, Ghioldi, Galli; Le Noci, Mastroianni . Risponderà la Pergolettese di Contini schierata con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Ghidotti; Lucenti, Coly, Bakayoko; Russo, Manzoni, Panatti, Villa; Franchi, Bortoluz; Morello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Pro Patria favorita per la conquista dei tre punti contro la Pergolettese. Vittoria interna proposta a una quota di 1.87, l’eventuale pareggio viene quotato 3.25 mentre la vittoria in trasferta viene proposta a una quota di 4.00. Per quanto riguarda il totale dei gol realizzati nel corso della partita, per l’under 2.5 la quota viene fissata a 1.60, mentre l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.20.



