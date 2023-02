Diretta/ Pro Patria Pergolettese streaming video tv: Aurora favorita (Serie C)

DIRETTA PRO PATRIA PERGOLETTESE: OSPITI IN UN BUON MOMENTO

La diretta Pro Patria Pergolettese, in programma sabato 18 febbraio alle ore 17:30, racconta di una sfida tra due squadre che vivono buoni momenti di forma. L’undici di mister Jorge Vargas, infatti, arriva a questa gara dopo quattro risultati utili consecutivi, di cui tre vittorie. La classifica dice che la Pro Patria, una delle sorprese di questo campionato, staziona a quota 43 punti, utili per il sesto posto a sole quattro lunghezze dalla vetta del girone A.

Per la Pergolettese, invece, la roboante vittoria ottenuta a Padova (0-3) e il pareggio contro il Sangiuliano City (2-2) nelle ultime due uscite hanno consentito a Varas e compagni di rimanere vivi in zona play-out. La salvezza diretta dista solamente due lunghezze per una missione difficile ma non impossibile.

PRO PATRIA PERGOLETTESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Pro Patria Pergolettese, valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie C girone A, sarà visibile su Eleven Sports. Sarà dunque necessario essere abbonati all’emittente televisiva per vedere la partita in programma allo stadio “Speroni” di Busto Arsizio.

PRO PATRIA PERGOLETTESE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pro Patria Pergolettese vedono i padroni di casa in un periodo molto positivo che lascia intendere pochi cambi da parte di mister Jorge Vargas. Probabile, però, che non farà parte dei convocati per questo incontro il centrocampista Ferri, uscito malconcio da Trento. Al suo posto pronto Citterio. Per la Pergolettese, invece, il tecnico Alberto Villa potrebbe riproporre Mazzarani in cabina di regia. In avanti conferma per Iori dopo la buona prestazione contro il Sangiuliano City ma non è da escludere una staffetta con il giovane Vitalucci.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Pro Patria Pergolettese vedono partire favoriti i ragazzi di mister Jorge Vargas. Secondo Betfair, il successo dei padroni di casa allo stadio “Speroni” di Busto Arsizio vale 1.95 contro i 3.75 attribuiti agli ospiti e la quota 2.90 riferita al segno X. Si prospetta una partita avara di reti visto quanto raccontato dalle quote relative ad Over 2.5 e Under 2.5: il primo si gioca a 2.5 mentre il secondo a 1.45.











