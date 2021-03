Diretta/ Pro Patria Piacenza (Serie C) streaming video tv. Bustocchi solidi

DIRETTA PRO PATRIA PIACENZA: LOMBARDI FAVORITI!

Pro Patria Piacenza, in diretta domenica 7 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, sarà una sfida valevole per la decima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Bustocchi solidi e capaci di uscire indenni anche da una giornata non particolarmente brillante, pareggiando 0-0 sul campo della Pro Sesto. La Pro Patria ha perso solo una delle ultime 14 partite disputate in campionato, quella in casa contro la Pergolettese, scalando in maniera sistematica la classifica e piazzandosi al sesto posto, in una coda a distanze strette che rende il secondo posto distante solo 7 lunghezze per i Tigrotti. Il Piacenza pareggiando la sua ultima sfida contro la Giana Erminio ha mancato l’occasione per uno strappo dalla zona play out: per gli emiliani i punti di vantaggio sull’Olbia quintultima restano comunque 2, 30 punti in realtà sono una quota molto alta per lottare per non retrocedere ma quest’anno i ritmi in coda al girone A si stanno alzando particolarmente.

DIRETTA PRO PATRIA PIACENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Patria Piacenza è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana, col match che sarà proposto sul canale numero 255 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA PIACENZA

Le probabili formazioni della sfida tra Pro Patria e Piacenza presso lo stadio Carlo Speroni. I padroni di casa allenati da Ivan Javorcic scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Greco; Lombardoni, Boffelli, Gatti; Colombo, Nicco, Bertoni, Brignoli, Pizzul; Latte Lath, Parker. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Cristiano Scazzola con un 3-4-2-1 così disposto dal primo minuto: Libertazzi; Tafa, Battistini, Marchi; Simonetti, Corbari, Palma, Visconti; Gonzi, Galazzi; De Respinis.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Pro Patria e Piacenza, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.80 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.25 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 4.00 volte la posta scommessa.

