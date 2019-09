Diretta Pro Patria Pianese/ Streaming video tv: incrocio delicato (Serie C)

Pro Patria Pianese, diretta dal signor Mario Saia, mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 18.30 presso lo stadio Speroni di Busto Arsizio, sarà una sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C 2019-2020, che si disputerà in turno infrasettimanale. La Pro Patria ha appena brindato al suo primo successo nel nuovo campionato di Serie C, espugnando domenica scorsa il campo del Siena grazie a una rete siglata da Kolaj nel recupero. Una boccata d’ossigeno importante per i Tigrotti che dopo la sconfitta all’esordio in casa contro il Monza e tre pareggi consecutivi sono riusciti a risalire a metà classifica, a una sola lunghezza dalla matricola Pianese che ha iniziato con sette punti in cinque partite il suo primo campionato tra i professionisti. Pianese che ha subito la sua prima sconfitta in casa contro l’Alessandria, perdendo però solo di misura e dimostrandosi squadra coriacea come nei precedenti match: nonostante l’inesperienza in categoria, tutti dovranno fare i conti con la matricola terribile di questo campionato di Serie C nel girone A.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà diretta tv di Pro Patria Pianese, mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 18.30. La partita non sarà trasmessa né in chiaro né a pagamento sui canali dell’offerta del digitale terrestre o del satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire l’esclusiva in diretta streaming video via internet offera da Elevesports ai suoi abbonati, che potranno collegarsi tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, oppure tramite pc direttamente sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA PIANESE

Le probabili formazioni di Pro Patria Pianese, mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 18.30 presso lo stadio Speroni di Busto Arsizio, sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C. I padroni di casa saranno schierati con un 3-5-1 dal tecnico Javorcic con: Tornaghi; Battistini, Lombardoni, Boffelli; Cottarelli, Fietta, Bertoni, Ghioldi, Galli; Le Noci, Mastroianni. Risponderà la Pianese allenata da Masi con questo undici titolare schierato con un 4-2-3-1: Vitali; Cason, Dierna, Gagliardi, Seminara; Regoli, Simeoni, Benedetti G.; Catanese, Montaperto; Udoh.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Pro Patria e Pianesei, secondo l’agenzia Snai favore del pronostico per i padroni di casa. La vittoria in casa viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio offerto a una quota di 3.30, mentre la vittoria in trasferta viene quotata 4.25. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso del match, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.15, l’under 2.5 a una quota di 1.60.



