Diretta/ Pro Patria Pistoiese (Serie C) streaming video: prima vittoria dei toscani?

DIRETTA PRO PATRIA PISTOIESE: BUSTOCCHI IN CERCA DI CONFERME

Pro Patria Pistoiese, in diretta domenica 11 ottobre 2020 alle ore 15.00, sarà un match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C nel girone A, presso lo stadio Speroni di Busto Arsizio. Nel turno infrasettimanale di mercoledì scorso i bustocchi hanno trovato la loro prima vittoria piegando l’Olbia in trasferta, vittoria in Sardegna in un match tiratissimo, chiuso con una rete di Le Noci nelle battute conclusive dell’incontro. Dopo il pari contro la Pro Vercelli, i Tigrotti sono saliti a quattro punti in classifica. Una boccata d’ossigeno e una tendenza da confermare contro la Pistoiese, reduce da un pareggio interno contro la Pergolettese. Cesarini aveva portato in vantaggio gli Orange, ma Morello ha siglato il pari e la squadra di Fustalupi ha dovuto rimandare di nuovo l’appuntamento con la vittoria, con due pareggi interni e una sconfitta in trasferta sul campo del Como in questi primi tre impegni di campionato.

DIRETTA PRO PATRIA PISTOIESE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Pro Patria Pistoiese, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA PISTOIESE

Le probabili formazioni del match del girone A di Serie C tra Pro Patria e Pistoiese. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Ivan Javorcic con un 3-5-2: Greco; Gatti, Boffelli, Saporetti; Cottarelli, Colombo, Bertoni, Galli, Ferri; Latte Lath, Parker. Gli ospiti guidati in panchina da Frustalupi affronteranno invece il match con questo undici dal 1′ con un 3-4-2-1 come modulo di partenza: Perucchini; Romagnoli, Camilleri, Solerio; Pierozzi, Spinozzi, Cerretelli, Simonti; Cesarini, Tempesti; Gucci.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Pro Patria Pistoiese grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 2,40, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 2,95, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 3,00 la posta scommessa.



