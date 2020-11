Diretta/ Pro Patria Pro Sesto (Serie C) streaming video e tv: cuori Lombardi

DIRETTA PRO PATRIA PRO SESTO: DERBY IMPREVEDIBILE!

Pro Patria Pro Sesto, diretta dalla signora Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno, domenica 8 novembre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Speroni di Busto Arsizio, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata nel girone A del campionato di Serie C. Cuori Lombardi e sfida tra squadre storiche del territorio, che si ritrovano ora in Serie C dopo la promozione dei sestesi. Questi ultimi sono reduci dalla prestazione per loro più convincente in questo avvio di campionato, il 3-0 al Novara che ha fatto seguito ai successi contro Giana Erminio e Pistoiese. Tre vittorie consecutive che hanno consentito alla Pro Sesto di agganciare il gruppo di squadre a 13 punti, con Pro Vercelli e Grosseto in testa a braccetto a una sola lunghezza di distanza. Sta salendo prepotentemente in classifica anche la Pro Patria, che si è portata a 12 punti a 2 lunghezze di distanza dalla vetta grazie a due vittorie consecutive messe in fila contro Lucchese e Pergolettese. Sarà un faccia a faccia tra le formazioni che forse in questo momento stanno giocando il calcio più convincente nel raggruppamento.

DIRETTA PRO PATRIA PRO SESTO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Patria Pro Sesto sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA PRO SESTO

Le probabili formazioni di Pro Patria Pro Sesto, sfida che andrà in scena presso lo stadio Speroni di Busto Arsizio. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Ivan Javorcic con un 3-5-2: Greco; Molinari, Lombardoni, Saporetti; Cottarelli, Colombo, Fietta, Nicco, Galli; Kolaj, Parker. Gli ospiti guidati in panchina da Francesco Parravicini schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Livieri; Giubilato, Pecorini, Caverzasi, Franco; Palesi, Gattoni, Gualdi; Mutton; Scapuzzi, Cominetti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Pro Patria e Pro Sesto queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.15, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.15 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.35.



© RIPRODUZIONE RISERVATA