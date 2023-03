DIRETTA/ Pro Patria Pro Sesto video streaming tv: la bella storia di questo derby

DIRETTA PRO PATRIA PRO SESTO: TESTA A TESTA

Diretta Pro Sesto Pro Patria che vantano ben 13 incontri, tutti i giocati in Lega Pro. Una sfida dall’alto sapore di Serie C. Lo score al momento vede: 4 vittorie Pro Sesto, altrettanti pareggi e ben 5 vittorie per la Pro Patria. Una gara, del tutto equilibrata. Sono ben 25 i gol realizzati dalle due formazioni in 13 partita dal 2005 al 2022. La prima gara in assoluto, tra le due formazioni, vide la vittoria del Pro Sesto che si impose con il risultato di 1-0. Pro Patria che vinse il secondo scontro per 2-0, così come nel terzo match. Il primo pareggio arriverà nel marzo 2008, ripetendosi nel novembre dello stesso anno, prima di lasciare spazio alla vittoria in trasferta della Pro Patria.

Da quel momento la sfida Pro Sesto Pro Patria, cambia canovaccio: 2 pareggi, 1 vittoria Pro Patria e ben 3 sfide vinte dalla formazione oggi in casa. Ultime due sfide dominate dalla formazione oggi in casa, con due risultati differenti: 0-3 tra le mura amiche della Pro Patria e la successiva vittoria per 2- 1con la super doppietta di Bruschi nel primo tempo. Inutile il gol nel finale di Pitou. (Marco Genduso)

PRO PATRIA PRO SESTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Pro Patria Pro Sesto sarà trasmessa sulla piattaforma Eleven Sports, da diverse stagioni detentrice dei match delle partite di Serie C. L’evento sarà visibile attraverso l’abbonamento mensile o stagionale al servizio.

Si potrà assistere alla diretta Pro Patria Pro Sesto in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato attraverso l’applicazione o il sito Eleven Sports. Per questo incontro specifico, non si sa ancora se si potrà vedere su Sky, che ogni turno di campionato seleziona solamente alcune partite da trasmettere sui propri canali satellitari.

PROVA IMPORTANTE PER LA CAPOLISTA!

La diretta Pro Patria Pro Sesto, in programma domenica 5 marzo 2023 alle ore 14:30, vede la capolista del Girone A ospitata dai biancoblu settimi in classifica. I padroni di casa sono reduci da due sconfitte di fila contro Pergolettese e Virtus Verona che hanno fatto perdere terreno nella zona playoff seppur rimanendo salda in top ten.

I primi della classe invece sono in una striscia aperta molto positiva di otto match di fila senza perdere anche se nell’ultimo periodo, i pareggi con Juventus U23 e Pro Vercelli, hanno leggermente rallentato la corsa con le avversarie quali FeralpiSalò e Lecco che sono riuscite ad agganciare in vetta la stessa Pro Sesto a 51 punti.

PRO PATRIA PRO SESTO PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Pro Patria Pro Sesto vedono i padroni di casa schierarsi con il 3-5-2 composto da Del Favero in porta, difesa a tre con Molinari a destra, Boffelli a sinistra e Saporetti fisso al centro. Folto centrocampo che vede Vaghi e Ndrecka sugli esterni mentre nella zona nevralgica agiranno Nicco, Bertoni e Piran. Attacco a due con Pitou e Piu che avranno il compito di perforare la difesa della prima in classifica.

La Pro Sesto invece opta per un 3-4-3 a trazione offensiva. Del Frate tra i pali, pacchetto arretrato con Toninelli-Giubilato-Marzupio. A centrocampo Gattoni, reduce dal gol alla Pro Vercelli, sarà il giocatore addetto alla fascia destra con Maurizii sull’out mancino. Sala-Corradi invece i due che si occuperanno di formare una diga al centrro. Davanti D’Amico e Gerbi supporteranno la punta Capelli.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Pro Patria Pro Sesto sono sorprendentemente dalla parte dei padroni di casa nonostante gli otto punti di differenza. Pro Patria quindi a 2.50 rispetto ai 2.75 degli ospiti, differenza comunque come si può vedere minima. Tre volte la posta in palio in caso di esito X, parità.

Molto ampia invece la forbice tra l’Over 2.5 e l’Under con la stessa soglia, rispettivamente a 2.65 e 1.40. Un po’ meno marcata ma presente la differenza tra il Gol a 2.15 e il No Gol a 1.57. Ci si aspetta quindi un match con poche reti e dal risultato incerto.











